أفادت وسائل إعلام نروجية الخميس باعتزام أوسلو تزويد كييف بطائرات مقاتلة من طراز 16-F، ما سيجعل منها ثالث بلد يتعهد بتزويد كييف بمثل هذه الطائرات أمريكية الصنع.

ولم ترد أي معلومات حول عدد الطائرات وتاريخ تسليمها إلى أوكرانيا.

ولم تؤكد وزارة الدفاع النرويجية أو تنفِ هذه المعلومات في اتصال هاتفي أجرته وكالة فرانس برس بالمتحدثة باسمها.

ووردت هذه المعلومات في وقت يجري رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستور زيارة غير معلنة مسبقاً لكييف الخميس يوم عيد الاستقلال في أوكرانيا.

ووعدت أوسلو أوكرانيا بهذه المناسبة بتقديم صواريخ أرض-جو من طراز أي ريس-تي ومعدات لإزالة الألغام إضافة إلى مساعدة بقيمة 1,5 مليار كورون (130 مليون يورو) لشراء الغاز والكهرباء هذا الشتاء.

لكن لم يُتطرق رسميًا في المرحلة الراهنة إلى احتمال تزويد كييف بطائرات عسكرية. وسيعقد ستور مؤتمراً صحافيا في وقت لاحق اليوم.

أوكرانيا تشن عملية خاصة في القرم

وفي السياق أعلنت أوكرانيا أنها شنت ليلاً عملية عسكرية خاصة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، مؤكدة أنها أدت إلى مقتل جنود روس وخلالها رُفع العلم الأوكراني.

وذكر جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية عبر تليغرام: "تكبد العدو خسائر بشرية ومادية ورفرف العلم الوطني مجدداً فوق القرم الأوكرانية".

وأكد المصدر "أحرزنا كل الأهداف والمهام وفي نهاية العملية الخاصة غادر المدافعون الأوكرانيون الموقع بدون خسائر".

وكانت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أعلنت الأربعاء تدمير نظام مضادات جوية في المنطقة ذاتها.