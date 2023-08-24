سياسة
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فيدان وبارزاني يؤكدان ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب وتطهير العراق من PKK
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عزم بلاده على تطهير الأراضي العراقية من تنظيم PKK الإرهابي. بينما أعرب رئيس وزراء إقليم شمال العراق مسرور بارزاني عن أمله في استمرار التعاون مع أنقرة لمكافحة  أشكال الإرهاب كافة في المنطقة.
فيدان وبارزاني يؤكدان ضرورة التعاون لمكافحة الإرهاب وتطهير العراق من PKK
مؤتمر صحفي مشترك بين رئيس وزراء إقليم شمال العراق، مسرور بارزاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان / صورة: AA
24 أغسطس 2023

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، مع رئيس وزراء إقليم شمال العراق، مسرور بارزاني، عقب اجتماع عقداه في أربيل، عزم بلاده تطهير الأراضي العراقية من تنظيم PKK الإرهابي.

ولفت فيدان إلى أن الاجتماع أتاح لهما الفرصة لتقييم العلاقات الثنائية.

وعن مكافحة الإرهاب قال فيدان: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به للتخلص من آفة الإرهاب".

وأشار إلى أن تركيا تمكنت من تسوية هذا الأمر إلى حدٍّ كبير على أراضيها، قائلاً: "في الوقت الحالي، يتخفى تنظيم PKK الإرهابي في الأراضي العراقية، وبإذن الله سنطهر العراق معاً أيضاً من هذا الفيروس".

وشدد أن إدارتي بغداد وأربيل عازمتان على تطهير الأراضي العراقية من إرهاب تنظيم PKK، مؤكداً استعداد بلاده تقديم كل الدعم الممكن للإدارتين.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء إقليم شمال العراق مسرور بارزاني عن أمله باستمرار التعاون مع تركيا لمكافحة أشكال الإرهاب كافة في المنطقة.

ولفت بارزاني إلى أن زيارة فيدان والوفد المرافق له مؤشر إلى أهمية العلاقات بين الجانبين. وأفاد أنه بحث مع وزير الخارجية التركي خلال الاجتماع قضايا مهمة تتعلق بالمنطقة.

وتابع: "كانت في مقدمة هذه القضايا العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق وخاصة إقليم شمال العراق". وأشار إلى أنهم تطرقوا خلال الاجتماع إلى كيفية استخراج النفط في الإقليم.

وأضاف: "لن نسمح باستخدام المنطقة لزعزعة استقرار الدول المجاورة"، معرباً عن أمله باستمرار التعاون مع تركيا لمكافحة أشكال الإرهاب كافة في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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