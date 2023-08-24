سياسة
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"حتى القضاء على آخر تهديد".. تركيا تعلن تحييد 1102 إرهابي منذ بداية 2023
تمكنت القوات المسلحة التركية من تحييد 1102 إرهابي من مختلف التنظيمات، منذ مطلع العام الجاري 2023. بينما يواصل حرس الحدود جهوده لتأمين حدود البلاد.
"حتى القضاء على آخر تهديد".. تركيا تعلن تحييد 1102 إرهابي منذ بداية 2023
القوات المسلحة التركية تحيّد أكثر من  38 ألف إرهابي منذ 2015
24 أغسطس 2023

تتواصل العمليات العسكرية التركية لملاحقة الإرهابيين في معاقلهم داخل البلاد وخارجها، حتى "القضاء على آخر تهديد إرهابي" للبلاد كما قال الرئيس رجب طيب أردوغان في وقت سابق.

وفي هذا الصدد، قال مستشار العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، في إحاطة إعلامية الخميس، إن قوات بلاده حيّدت 1102 إرهابي منذ مطلع العام الجاري 2023، بينهم 40 في الأيام السبعة الماضية، داخل البلاد وشمال سوريا والعراق.

وأكد المسؤول التركي استمرار العمليات واسعة النطاق شمال سوريا والعراق حتى تحييد آخر إرهابي.

وذكر أن الجيش التركي حيّد 38 ألفاً و445 إرهابياً منذ 24 يوليو/تموز 2015، من مختلف التنظيمات الإرهابية من PKK وداعش وPYD/YPG.

وفيما يخص أمن الحدود، قال آق تورك إن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 251 شخصاً، 11 منهم أعضاء في تنظيمات إرهابية، في أثناء محاولتهم اجتياز حدود البلاد بطرق غير قانونية في الأيام السبعة الماضية.

وأضاف أن قوات بلاده منعت أيضاً 3395 شخصاً من عبور الحدود بشكل غير قانوني خلال الأيام السبعة الماضية.

وبيّن أن عدد الأشخاص الذين ضُبطوا في أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني خلال العام الحالي بلغ 5282، بينهم 380 ينتمون إلى تنظيمات إرهابية.​​​​​​​

وأشار المسؤول التركي إلى أن عدد الأشخاص الذين مُنعوا قبل اجتياز الحدود بلغ 141 ألفاً و406 أشخاص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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