سياسة
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دعت إلى محاسبة المسؤولين.. بريطانيا: الاستيطان الإسرائيلي بالضفة غير قانوني
اعتبرت القائمة بأعمال القنصل البريطاني العام في القدس، أليسون ماكوين، أن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني، وأعلنت تضامنها مع الفلسطينيين.
دعت إلى محاسبة المسؤولين.. بريطانيا: الاستيطان الإسرائيلي بالضفة غير قانوني
نصف مليون مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة، و146 بؤرة استيطانية في الضفة و230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة إسرائيلية / صورة: AA
24 أغسطس 2023

قالت القائمة بأعمال القنصل البريطاني العام في القدس، أليسون ماكوين، الخميس، إن الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية "غير قانوني"، وأعلنت تضامنها مع الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال زيارة ماكوين لقرية برقة، ومنطقة عين سامية شرق مدينة رام الله، للاطلاع على تطورات الأوضاع وتداعيات العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون.

وأعلنت ماكوين لوسائل الإعلام أن هدف الزيارة هو "التضامن مع الفلسطينيين في ظل تزايد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني والبؤر في المناطق المصنّفة (ج)".

وأضافت: "هذه المستوطنات غير قانونية، وتقوّض خيار حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) والوصول إلى السلام".

وأشارت إلى أن "عدداً كبيراً من الفلسطينيين يتعرضون للمضايقة والترهيب بشكل يومي من المستوطنين، وهو أمر مقلق للغاية".

وطالبت ماكوين السلطات الإسرائيلية بـ"محاسبة" المستوطنين المسؤولين عن هذه الممارسات، ولفتت إلى ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام وأمان.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري استشهد فلسطيني برصاص مستوطن في قرية برقة، بينما هدم الجيش الإسرائيلي، خلال الشهر ذاته، مدرسة عين سامية.

واستناداً إلى معطيات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، فإن نحو نصف مليون مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة، و146 بؤرة استيطانية في الضفة.

ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 ألف مستوطن في 14 مستوطنة إسرائيلية، مقامة على أراضي القدس الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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