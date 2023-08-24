سياسة
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صور | منجم كبير وثري بالأحافير التاريخية بولاية جانقري التركية
اكتشف علماء الآثار خلال عمليات التنقيب بولاية جانقري التركية نحو 100 قطعة أحفورية لحيوانات من فصائل مختلفة يعود تاريخها إلى أكثر من 8 ملايين سنة. ويتوقع المختصون استمرار عمليات التنقيب نظراً لثراء المنطقة بالكثير من البقايا الأحفورية.
صور | منجم كبير وثري بالأحافير التاريخية بولاية جانقري التركية
ولاية جانقري التركية تزخر بالأحافير التاريخية / صورة: AA
24 أغسطس 2023

عثر علماء آثار أتراك بولاية جانقري التركية (وسط)، على نحو 100 قطعة أحفورية يعود تاريخها إلى نحو 8.5 مليون سنة.

ومنذ يوليو/تموز الماضي، تُجري مجموعة من العلماء الأتراك أعمال تنقيب في منطقة الأحافير الفقارية "جوراق ييرلر" بولاية جانقري، تستمر حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وخلال أعمال التنقيب التي تجري برئاسة البروفيسورة آيلا سويم أرول، رئيسة قسم الأنثروبولوجيا في كلية اللغة والتاريخ والجغرافيا في جامعة أنقرة التركية، عُثر على بقايا أحفورية للعديد من الأنواع التي يعود تاريخها إلى 8.5-9 ملايين سنة.

وعُثر على جمجمة لوحيد قرن صغير من فصيلة خيول تسمى فرس النهر، وبقايا أحافير لأسلاف أفيال اليوم.

كذلك عُثر على أحافير لحيوانات ذوات قرون تشبه الجواميس، وأحافير لأسلاف الزرافات، وبقايا أحافير لحيوانات تشبه الماعز البري.

وقالت البروفيسورة آيلا سيم أرول إنها ترأست ولسنوات مجموعة من بعثات التنقيب عن البقايا الأحفورية، وإن المجموعة التي تعمل في منطقة الأحافير الفقارية "جوراق ييرلر" بولاية جانقري تعتبر من أهم تلك البعثات.

وذكرت أرول أن المنطقة تشهد منذ 22 عاماً نشاطاً ملحوظاً في أعمال التنقيب. وقالت: "نعتقد أن المنطقة تزخر بالبقايا الأحفورية، لأنها عبارة عن منجم كبير يحمل بين ثناياه الكثير من البقايا الأحفورية".

وتابعت: "لذلك أعتقد أن العمل في هذه المنطقة سوف يستمر لعقود".

وأشارت إلى أنه ستُنشر أولى المقالات العلمية حول البقايا الأحفورية الموجودة في المنطقة، خلال الأيام المقبلة، وأن العمل جارٍ على إعداد ونشر دراسة مستقلة تتناول مجمل الاكتشافات العلمية التي توصلوا إليها في المنطقة.

وأشارت أرول إلى أن الهدف من ذلك هو التعريف بمنطقة "جوراق ييرلر" وموقعها المتميز في الدراسات الأنثروبولوجية.

وحول الحفاظ على هذا الإرث قالت أرول: "نحن نعمل في الوقت نفسه على حماية المنطقة وإرثها الطبيعي الذي يحتوي على بقايا أحفورية ترجع إلى قرابة 10 ملايين عام".

وذكرت أن أعمال التنقيب التي جرت خلال الموسم الحالي أفضت للوصول إلى نحو 100 قطعة أحفورية ترجع إلى حيوانات مختلفة.

ونوهت بأن "جميع الأنواع المكتشفة عاشت ما قبل نحو 8.5 و7 ملايين عام، كما أن جميع هذه البقايا الأحفورية ترجع لأنواع ماتت بشكل جماعي بسبب وقوع كارثة كبرى".

لهذا السبب، لم يُعثر على هياكل عظمية كاملة، "لدينا 43 نوعاً مختلفاً من البقايا الأحفورية، بينها لحيوانات مفترسة وحيوانات أخرى من فصائل الخيل".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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