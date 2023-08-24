قال إنغين أقصوي، رئيس جمعية المستثمرين الدوليين" (YASED)، إن الاستثمارات الدولية المباشرة إلى تركيا بلغت 4.8 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري.

وأوضح أن 2.5 مليار دولار من تلك الاستثمارات عبارة عن تدفقات رأسمالية مثل الاستحواذ أو إدماج أو شركات ناشئة.

وأضاف أنه مع زيادة الاستقرار في الاقتصاد الكلي في الأشهر المقبلة، فإن التوقعات تشير إلى تدفق رأسمال استثماري إضافي بقيمة 7.1 مليار دولار على الأقل.

وذكر أقصوي أن تركيا تهدف إلى الحصول على حصة 1.5% من تدفقات الاستثمار الدولي المباشر العالمي، مؤكداً أن الأرقام الحالية لا تعكس بشكل كامل إمكانات تركيا.

وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي احتلت المركز الأول بحصة بلغت 59% من جميع الاستثمارات التي جاءت إلى تركيا منذ عام 2002.

وتصدرت هولندا المركز الأول بحصة بلغت 23%، تلتها روسيا بنسبة 15%، والإمارات 13% وألمانيا 7% وإيرلندا 7%.