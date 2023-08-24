أجرى عاكف تشاتاي كيليتش، كبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسياسة الخارجية والأمن، محادثة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.

وناقش الطرفان خلال الاتصال العديد من القضايا الإقليمية مثل القضايا العالمية وأوكرانيا والعراق وقبرص وجرى تبادل وجهات النظر حولها.

في السياق، بحث نواب في كل من البرلمان التركي ومجلس النواب الأمريكي، الخميس، في العاصمة أنقرة، العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا إقليمية.

وأقام رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي فؤاد أوقطاي، مأدبة غداء على شرف الضيوف الأمريكيين في أنقرة.

وشارك في المأدبة النائبة عن حزب الشعب الجمهوري ثريا أونش دريجي، والنائب عن حزب الحركة القومية كامل أيدن، والنائب عن حزب "إيي" بلال بيليجي.

وعن الجانب الأمريكي، شارك كل من جو ويلسون ودين فيليبس وفكتوريا سبارتز ودبلوماسيين في سفارة واشنطن لدى أنقرة.

وبحث الجانبان التركي والأمريكي خلال المأدبة العلاقات الثنائية وأهمية المباحثات بين برلمانَي البلدين.

كما بحثا مكافحة تنظيمَي PKK/YPG و"غولن" الإرهابيين والعلاقات التجارية وملفات الأمن والصناعات الدفاعية وحلف الناتو وقضايا إقليمية.

وتولي أنقرة أهمية بالغة للتحالف متعدد الأبعاد مع الولايات المتحدة الذي يعود تاريخه إلى أعوام طويلة، وقد نجحت علاقات الشراكة والتحالف بين البلدين في التغلب على جميع أنواع التحديات.

ويفيد خبراء بوجود مجال كبير للتعاون بين أنقرة وواشنطن على نطاق واسع، في عدة قضايا دولية وإقليمية، إضافة إلى مكافحة الإرهاب والطاقة والتجارة والاستثمارات.