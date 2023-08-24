أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، عن "تعازيه" لأقارب ضحايا تحطم طائرة كان على متنها قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين قضى فيه، معتبراً أن الأخير ارتكب "أخطاء" لكنه "حقّق نتائج".

ويجري حالياً تحقيق في سبب تحطم الطائرة الأربعاء والذي جاء بعد شهرين بالضبط من تمرد فاغنر القصير الأمد ضد القيادة العسكرية الروسية.

وقال بوتين في اجتماع نقلت وقائعه عبر التليفزيون "بادئ ذي بدء، أود أن أعرب عن تعازي الصادقة لأسر جميع الضحايا"، واصفا الحادث بأنه "مأساة".

وأضاف: "عرفت بريغوجين لفترة طويلة جدا، منذ مطلع التسعينيات. لقد كان رجلاً ذو مصير معقّد، وارتكب أخطاء جسيمة في حياته، لكنه حقّق ال نتائج المرجوة".

وتابع بوتين "سنرى ما سيقوله المحققون في المستقبل القريب. الفحوص جارية، فحوص فنية وجينية"، لافتا إلى أن التحقيق "سيستغرق بعض الوقت".

وأردف في أثناء اجتماعه مع قائد منطقة دونيتسك الذي عيّنته روسيا دينيس بوشيلين: "سيُجرى حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة. لا شك في ذلك". وأكد أن قائد فاغنر "عاد من إفريقيا" يوم الحادث الأربعاء.

وأثارت ملابسات الحادث الذي أكدت السلطات الروسية أنه أودى بجميع ركاب الطائرة، ومنهم مقربون من بريغوجين، تكهنات حول احتمال اغتياله.

واعتبر بوتين أن ضحايا تحطم الطائرة "قدّموا مساهمة كبيرة في جهودنا المشتركة" في أوكرانيا، حيث تشن روسيا هجوما عسكريا منذ شباط/فبراير 2022.

وفي وقت سابق، أفادت وكالات أنباء روسية بأنّ طائرة ركّاب خاصّة تحطّمت الأربعاء في أثناء رحلة داخلية ممّا أسفر عن مقتل كلّ من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص، أحدهم زعيم مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين لأنّ اسمه كان مدرجاً على قائمة ركّابها.

وولد يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين عام 1961 في لينينغراد (سان بطرسبرج حالياً)، المدينة التي ينحدر منها بوتين أيضاً. ونشأ في أسرة متواضعة وبدأ حياته المهنية مجرماً منخفض المستوى، وفق وسائل إعلام روسية.

وفي عام 2014، مع اشتداد الصراع في أوكرانيا، ظهرت التقارير حول مجموعة شبه عسكرية غامضة تُعرف باسم فاغنر. عملت المجموعة سراً، وعمل جنودها لاحقاً مرتزقة في صراعات مثل أوكرانيا وسوريا ودول إفريقية مختلفة.

وطوال السنوات الثماني التي تلت تأسيسها، ظل زعيم المجموعة غامضاً لا يعرفه أحد تقريباً، إلى أن أقر بريغوجين شخصياً، في سبتمبر/أيلول 2022، أنه هو من أسس فاغنر في 2014 للقتال في أوكرانيا، واعترف أيضاً بانتشار عناصر منها في سوريا ودول إفريقية ولاتينية.