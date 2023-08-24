سياسة
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أردوغان: حكومات العدالة والتنمية حققت ما لم تحققه جميع الحكومات السابقة
هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمية بالذكرى 22 لتأسيسه، وأشاد بالدور المهم الذي قام به في سبيل نهضة تركيا وتقدمها.
أردوغان: حكومات العدالة والتنمية حققت ما لم تحققه جميع الحكومات السابقة
أردوغان يشارك في فاعلية نظمت بالعاصمة أنقرة، بمناسبة الذكرى 22 لتأسيس حزب العدالة والتنمية / صورة: AA
24 أغسطس 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حزب العدالة والتنمية أشرق مثل الشمس على البلاد، إذ كان اليأس وعدم اليقين والمحظورات تنهار عليها مثل الكابوس، مؤكداً أن الحزب أصبح اسماً للأمل في تركيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال فاعلية نظمت بالعاصمة أنقرة، الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والعشرين لتأسيس حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم.

وهنأ أردوغان بالذكرى السنوية الـ22 لتأسيس العدالة والتنمية، الذي أُعلن في 14 أغسطس/آب 2001، لافتاً إلى أن الحزب ولد من رحم الأمة، وأصبح أملاً للشعب.

وأضاف أردوغان: "بعد مرور عام ونصف العام على تأسيس الحزب، جلب شعبنا العدالة والتنمية إلى السلطة، وكلفه بمهمة حكم البلاد، وإسناد مستقبله لأعضاء الحزب".

وأضاف: "لقد قمنا بنقش كل شبر من ولايات تركيا الـ81 وكل أقضيتنا البالغ عددها 922 قضاء، وكل شبر من أرض البلاد الـ780 ألف كيلومتر مربع بالإنجازات والخدمات".

وتابع: "تمكنا من تقديم أضعاف الخدمات المقدمة قبلنا، في مجالات التعليم والصحة والعدالة والأمن والنقل والصناعة والاقتصاد والزراعة. باختصار، في جميع مجالات الحياة".

وأردف: "أشكر شعبنا العزيز على دعمه لنا في الانتخابات كافة التي خضناها خلال السنوات الـ22 الماضية، كما أود أن أعرب عن امتناننا لجميع إخواننا في العالم الذين سعدوا مثلنا بنجاح حزبنا".

وعلى مدار العقدين الماضيين شهدت تركيا 18 استحقاقاً انتخابياً موزعة على 7 انتخابات برلمانية و4 انتخابات رئاسية و4 انتخابات محلية و3 استفتاءات شعبية، تمكن حزب العدالة والتنمية خلالها من الفوز والاحتفاظ بالمرتبة الأولى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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