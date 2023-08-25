أعلنت قيادة خفر السواحل التركية إنقاذ 140 مهاجراً غير نظامي قبالة ولاية موغلا، بعدما دفعهم الجانب اليوناني قسراً إلى مياهها الإقليمية.

وبحسب بيان نشرته القيادة، الخميس، فإن فرق خفر السواحل نفذت عمليات إنقاذ قبالة سواحل قضاءي بودروم ودالامان بولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

وأسفرت العمليات خلال أوقات مختلفة عن إنقاذ 140 مهاجراً على متن قارب شراعي وزوارق مطاطية، وتبين أن الجانب اليوناني دفعهم قسراً إلى المياه.

وفي عملية أخرى، ضبطت الفرق 16 مهاجراً غير نظامي كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا قبالة سواحل قضاء مرمريس التابع لموغلا أيضاً.

وبعد نقلهم إلى البر، سلمت فرق خفر السواحل المهاجرين إلى مسؤولي مديرية الهجرة في موغلا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وعادة ما تقوم اليونان بطرد المهاجرين غير النظاميين نحو المياه التركية، والشهر الماضي أنقذ خفر السواحل التركي نحو 80 مهاجراً غير نظامي بعد أن دفعتهم اليونان قسراً إلى المياه التركية.

وعلى الرغم من تحذيرات المنظمات الدولية، تُعيد اليونان سنوياً عشرات آلاف اللاجئين قسراً نحو المياه التركية وتتركهم لمصيرهم في عرض البحر.