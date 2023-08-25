سياسة
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روسيا تسقط صاروخاً ومسيّرات استهدفتها.. وواشنطن تبدأ تدريب طيارين أوكرانيين
أعلنت روسيا إسقاط صاروخ أوكراني كان يستهدف أهدافاً مدنية في كالوغا جنوب غربي موسكو، وأفادت أيضاً بتحييد 33 مسيّرة وتدمير 9 مسيّرات فوق القرم. فيما أعلنت واشنطن بدء تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات F-16 بعد إعلان 3 دول تزويد أوكرانيا بها.
روسيا تسقط صاروخاً ومسيّرات استهدفتها.. وواشنطن تبدأ تدريب طيارين أوكرانيين
أعلنت واشنطن بدء تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات F-16 بعد إعلان 3 دول تزويد أوكرانيا بها / صورة: military.com
25 أغسطس 2023

أعلنت السلطات الروسيّة فجر الجمعة إسقاط صاروخ أوكراني كان يستهدف "أهدافاً مدنيّة" في منطقة كالوغا، بالإضافة إلى إسقاط طائرات عدّة بلا طيّار قبالة شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع على تطبيق تليغرام، الجمعة، إنّ محاولة كييف شنّ هجوم ضدّ "أهداف مدنيّة على أراضي الاتحاد الروسي أُحبِطت". وأضافت أنّ الصاروخ رصدته ودمرته أنظمة الدفاع الجوّي فوق أراضي منطقة كالوغا جنوب غربي العاصمة.

ولم تُقدّم وزارة الدفاع الروسيّة مزيداً من المعلومات حول المواقع المُستهدفة ولم تذكر إن كان تدمير الصاروخ تسبّب في أيّ إصابات أو أضرار.

كذلك، تحدّثت الإدارة الروسيّة في القرم، خلال أولى ساعات فجر الجمعة، عن إسقاط مسيّرات قبالة شبه الجزيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسيّة فجر الجمعة أنّها أسقطت 42 مسيّرة أوكرانيّة في القرم، متحدّثةً عن هجوم نادر على شبه الجزيرة التي ضمّتها موسكو عام 2014.

وقالت الوزارة على تليغرام "دُمّرت تسع مسيّرات فوق أراضي جمهوريّة القرم. وحيّدت وسائل الحرب الإلكترونيّة 33 مسيّرة وتحطّمت دون بلوغ أهدافها". ولم تُعط الوزارة معلومات عن أيّ إصابات أو أضرار نتيجة تدمير المسيّرات.

من ناحية أخرى أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية الخميس أنّ الولايات المتّحدة ستبدأ في سبتمبر/أيلول المقبل تدريب طيّارين أوكرانيين على قيادة مقاتلات إف-16، التي وعدت حتى اليوم ثلاث دول هي النرويج وهولندا والدنمارك بتزويد كييف بعدد منها.

وقال المتحدّث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إنّ هؤلاء الطيّارين سيتلقّون تدريباً على اللغة الإنجليزية في تكساس في سبتمبر/أيلول قبل أن يشاركوا في تدريب على قيادة هذه الطائرات في أريزونا (جنوب غرب الولايات المتحدة) في الشهر التالي.

يأتي التصريح بعد إعلان النرويج تزويد كييف بالمقاتلات لتنضم إلى الدنمارك وهولندا بعد إعلان واشنطن سماحها لحلفائها بتزويد كييف بهذه الطائرات.

وحسب الجنرال رايدر فإنّ تدريب الطيّارين الأوكرانيين يفترض أن يستغرق من خمسة إلى ثمانية أشهر، اعتماداً على مهاراتهم الحالية. مضيفاً أنّ الولايات المتّحدة ستجري هذا التدريب لأنّه يستحيل على الدنمارك وهولندا إدارة كلّ عمليات إعداد الطيّارين الأوكرانيين.

وأعلنت هولندا أنها ستهب أوكرانيا 42 مقاتلة إضافة إلى إعلان الدنمارك تزويد أوكرانيا بـ19 طائرة فيما لم تعلن النرويج حتى الآن عدد المقاتلات التي ستقدمها لأوكرانيا.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدّث الخميس مع زيلينسكي بشأن تدريب الطيّارين الأوكرانيّين.

وقال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيسَين بايدن وزيلينسكي ناقشا بداية تدريب الطيّارين المقاتلين الأوكرانيّين وضمان الموافقة السريعة للدول الأخرى على نقل طائراتها من طراز إف-16 إلى أوكرانيا بعد التدريب".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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