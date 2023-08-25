سياسة
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بعد مصرعه بالطائرة المنكوبة.. بوتين: بريغوجين كان موهوباً ولديه أخطاء جسيمة
قدّم الرئيس فلاديمير بوتين تعازيه لأسر الطائرة المنكوبة في منطقة تفير الروسية، واصفاً قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي قُتل في الحادث بأنه كان موهوباً، ولديه أخطاء جسيمة.
بعد مصرعه بالطائرة المنكوبة.. بوتين: بريغوجين كان موهوباً ولديه أخطاء جسيمة
بوتين: بريغوجين كان موهوباً ولديه أخطاء جسيمة / صورة: AFP
25 أغسطس 2023

صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين الذي قُتل في حادث تحطّم طائرة، الأربعاء، "كان موهوباً، ولديه أخطاء جسيمة".

جاء ذلك، عقب لقاء بوتين الرئيسَ المؤقت لما يُسمى "جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتقدم بوتين بتعازيه إلى أسر قتلى الطائرة الخاصة المنكوبة في منطقة تفير الروسية.

وأوضح أن "بريغوجين قدره معقد، لكنه كان شخصاً موهوباً، ولديه أخطاء جسيمة في حياته"، من دون مزيد من التوضيح.

وأضاف أن لجنة التحقيق بدأت مهامها في حادث تحطّم الطائرة، وأنها ستواصل عملها حتى النهاية.

كانت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، أكدت أن قائد مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، كان على متن الطائرة الخاصة التي تحطّمت في منطقة تفير بالقرب من موسكو.

وحسب هيئة الطيران، لقي بريغوجين ومرافقوه مصرعهم بعد تحطّم الطائرة التي أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتَّبَعة.

ونشرت الهيئة قائمة بأسماء ركاب الطائرة الخاصة: "بريغوجين يفغيني، وبروبوستين سيرغي، وماكاريان يفغيني، وتوتمين ألكسندر، وتشيكالوف فاليري، وأوتكين ديمتري، وماتوسيف نيكولاي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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