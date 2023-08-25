سياسة
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ترمب يعود إلى "إكس" بصورة له خلال احتجازه في سجن بجورجيا
عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى منصة إكس (تويتر سابقاً) بصورة له خلال احتجازه في سجن بولاية جورجيا على خلفية اتهامات متعلقة بانتخابات 2020 التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن. وحظر تويتر حساب ترمب بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول الأمريكي.
ترمب يعود إلى "إكس" بصورة له خلال احتجازه في سجن بجورجيا
دونالد ترمب / صورة: AA
25 أغسطس 2023

عاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، المعروف (تويتر سابقاً)، الخميس بمنشور يظهر صورة له من عملية احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا في وقت سابق من يوم الخميس.

والمنشور الذي يدعو إلى التبرعات هو أول تواصل مباشر مع الجمهور على المنصة التي حظرته بعد هجوم مناصرين له في السادس من يناير/كانون الثاني عام 2021 على الكونغرس.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الثاني، غيرت المنصة موقفها بعد استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها في أكتوبر/تشرين الأول، ويصف ماسك نفسه بأنه "مؤيد لحرية التعبير"

ونشر ترمب، الذي كان لديه أكثر من 88 مليون متابع عندما حظره تويتر، صورة يوم الخميس مع عبارة: "تدخل في الانتخابات! لا تستسلم أبداً!"

وحظر تويتر حساب ترمب في يناير 2021، مشيراً إلى خطر مزيد من التحريض على العنف بعد اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي.

وفي 15 نوفمبر، بدأ ترمب محاولته للعودة إلى البيت الأبيض في 2024.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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