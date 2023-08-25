سياسة
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الاستخبارات الأمريكية: طائرة بريغوجين أُسقطت عمداً فوق موسكو
أفاد مسؤولون بالاستخبارات الأمريكية، وفقاً لتقييم أولي، باعتقادهم أن طائرة يفجيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر أُسقطت عمداً فوق موسكو، فيما لم يقدموا أي تفاصيل حول أسباب الحادث.
الاستخبارات الأمريكية: طائرة بريغوجين أُسقطت عمداً فوق موسكو
أشخاص يحملون كيساً من الجثث بعيداً عن حطام الطائرة المحطمة / صورة: AP
25 أغسطس 2023

خلص تقييم أولي للاستخبارات الأمريكية إلى أن انفجاراً متعمداً تسبب في تحطم الطائرة المنكوبة فوق موسكو التي كانت تقل يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر .

ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول سبب الانفجار الذي لا يزال قيد التحقيق، لكنهم قالوا إن يفغيني بريغوجين كان مستهدَفاً "على الأرجح".

ورجح أحد المسؤولين الأمريكيين، تعليقاً على التقييم الأولي، أن يكون يفجيني بريغوجين مستهدَفاً، مشيراً إلى أن الانفجار يتماشى مع "التاريخ الطويل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة إسكات منتقديه" حسب تعبيره.

ولم يقدم المسؤولون، الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتعليق، أي تفاصيل حول سبب الانفجار، الذي يُعتقد أنه انتقام من التمرد الذي وقع في يونيو/حزيران والذي شكل أكبر تحدٍ لسياسة الزعيم الروسي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إن التقارير الصحفية التي أفادت بأن صاروخ أرض-جو أسقط الطائرة غير دقيقة. ورفض القول إن كانت الولايات المتحدة تشتبه في وجود قنبلة أو تعتقد أن الحادث كان عملية اغتيال.

وظهرت تفاصيل تقييم الاستخبارات في الوقت الذي أعرب فيه بوتين عن تعازيه لأسر من كانوا على متن الطائرة.

وقال بوتين إن "بريغوجين قدره معقد، لكنه كان شخصاً موهوباً، ولديه أخطاء جسيمة في حياته"، دون مزيد من التوضيح.

وكانت الطائرة التي كانت تقل مؤسس شركة فاغنر العسكرية وستة ركاب آخرين تحطمت الأربعاء بعد وقت قصير من إقلاعها من موسكو وعلى متنها طاقم مكون من ثلاثة أفراد، وفقاً لهيئة الطيران المدني الروسية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أن بوتين كان وراء الحادث، رغم أنه أقر بأنه ليس لديه معلومات تؤكد اعتقاده.

وقال بايدن: "لا أعرف على وجه اليقين ما حدث، لكنني لست مندهشاً. لا كثير مما يحدث في روسيا دون علم بوتين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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