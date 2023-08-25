خلص تقييم أولي للاستخبارات الأمريكية إلى أن انفجاراً متعمداً تسبب في تحطم الطائرة المنكوبة فوق موسكو التي كانت تقل يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر .

ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول سبب الانفجار الذي لا يزال قيد التحقيق، لكنهم قالوا إن يفغيني بريغوجين كان مستهدَفاً "على الأرجح".

ورجح أحد المسؤولين الأمريكيين، تعليقاً على التقييم الأولي، أن يكون يفجيني بريغوجين مستهدَفاً، مشيراً إلى أن الانفجار يتماشى مع "التاريخ الطويل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة إسكات منتقديه" حسب تعبيره.

ولم يقدم المسؤولون، الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتعليق، أي تفاصيل حول سبب الانفجار، الذي يُعتقد أنه انتقام من التمرد الذي وقع في يونيو/حزيران والذي شكل أكبر تحدٍ لسياسة الزعيم الروسي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إن التقارير الصحفية التي أفادت بأن صاروخ أرض-جو أسقط الطائرة غير دقيقة. ورفض القول إن كانت الولايات المتحدة تشتبه في وجود قنبلة أو تعتقد أن الحادث كان عملية اغتيال.

وظهرت تفاصيل تقييم الاستخبارات في الوقت الذي أعرب فيه بوتين عن تعازيه لأسر من كانوا على متن الطائرة.

وقال بوتين إن "بريغوجين قدره معقد، لكنه كان شخصاً موهوباً، ولديه أخطاء جسيمة في حياته"، دون مزيد من التوضيح.

وكانت الطائرة التي كانت تقل مؤسس شركة فاغنر العسكرية وستة ركاب آخرين تحطمت الأربعاء بعد وقت قصير من إقلاعها من موسكو وعلى متنها طاقم مكون من ثلاثة أفراد، وفقاً لهيئة الطيران المدني الروسية.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يعتقد أن بوتين كان وراء الحادث، رغم أنه أقر بأنه ليس لديه معلومات تؤكد اعتقاده.

وقال بايدن: "لا أعرف على وجه اليقين ما حدث، لكنني لست مندهشاً. لا كثير مما يحدث في روسيا دون علم بوتين".