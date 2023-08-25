سياسة
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وزير التجارة التركي: نعمل على زيادة الاستثمار مع الإمارات
قال وزير التجارة التركية إن الجمهورية التركية تعمل على زيادة الاستثمار مع دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك في لقائه وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي على هامش اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة دول العشرين بالهند.
وزير التجارة التركي: نعمل على زيادة الاستثمار مع الإمارات
وزير التجارة التركي عمر بولات ووزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي على هامش اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة دول العشرين في الهند / Others
25 أغسطس 2023

أكد وزير التجارة التركي عمر بولات مواصلة العمل مع الجانب الإماراتي لزيادة الاستثمار بين البلدين.

جاء ذلك في تعليقه عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، حول اللقاء الذي أجراه مع وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات ثاني بن أحمد الزيودي على هامش اجتماع وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة دول العشرين في الهند.

وبحث الوزيران التركي والإماراتي اتفاق الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات والتي ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

كما بحث الوزيران تنفيذ وتطبيق القرارات التي اتخذها الجانبان في الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للإمارات، والمتعلقة بمجالات الاستثمار وقطاع الإنشاءات في إطار "رؤية أبو ظبي 2030".

وأعلن الوزير التركي اتفاقه مع نظيره الإماراتي على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بمشاركة رجال الأعمال من البلدين، قبيل نهاية العام الجاري في تركيا.

وقال: "سنسرع عملنا من أجل زيادة التجارة الثنائية والاستثمار بين تركيا والإمارات العربية المتحدة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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