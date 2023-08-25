أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، عن عزم أنقرة تنفيذ مشاريع مشتركة مع الإمارات في مجال الطاقة المتجددة وأيضاً الطاقة النووية.

وفي مقالة كتبها الوزير التركي لصحيفة "ذا ناشينال" الإماراتية، أكد هدفهم في إنهاء ارتباطهم بالخارج في مجال الطاقة عبر التعاون مع الدول الصديقة والحليفة.

وتحدث الوزير عن اتفاق الإطار للشراكة الاستراتيجية بين تركيا والإمارات التي تتضمن تنفيذ مشاريع عملاقة بقيمة 29.7 مليار دولار، من ضمنها توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وحتى الطاقة النووية.

وكشف الوزير عن هدف تركيا في إنشاء اقتصاد ذي بصمة كربونية محايدة بحلول عام 2053، مشيراً إلى أن بلاده تؤمن 45% من الكهرباء من المصادر المتجدّدة وتحتل المرتبة الخامسة أوروبياً و12 عالمياً في هذا المجال.