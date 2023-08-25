سياسة
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تركيا..  أكثر من 30 مليون سائح خلال 7 أشهر
حققت تركيا رقماً قياسياً في عدد الزوار الوافدين إليها منذ بداية 2023 إذ تجاوزوا 30 مليوناً وبلغ عدد الأجانب من إجمالي الزائرين 26 مليوناً و766 ألفاً و240 سائحاً، فيما بلغ عدد الزوار الأتراك من المقيمين خارج البلاد 3 ملايين و327 ألفاً و206 مواطنين.
تركيا..  أكثر من 30 مليون سائح خلال 7 أشهر
السياحة في تركيا / صورة: AA
25 أغسطس 2023

استقبلت تركيا 30 مليوناً و327 ألفاً و206 زوار من خارج البلاد في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.

وحسب المعطيات التي أعلنتها وزارة السياحة والثقافة التركية الجمعة بلغ عدد السياح الأجانب من إجمالي الزائرين 26 مليوناً و766 ألفاً و240، فيما بلغ عدد الزوار الأتراك من المقيمين خارج البلاد 3 ملايين و327 ألفاً و206.

وجاء السياح الروس في المرتبة الأولى بعدد السياح الأجانب، إذ بلغ عددهم 3 ملايين و498 ألفاً و614 بزيادة 59.22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أما في المرتبة الثانية فجاء السياح الألمان إذ بلغ عددهم 3 ملايين و211 ألفاً و724 ثم الإنجليز بمليونين و63 ألفاً و740.

وسجلت تركيا رقماً قياسياً في إجمالي عدد الزوار ببلوغ عددهم 30 مليوناً و93 ألفاً و446 في فترة 7 أشهر بعد تحطيم رقم عام 2019 البالغ 26 مليوناً و524 ألفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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