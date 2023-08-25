تَقدم رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، باعتذاره عن تقبيل إحدى لاعبات المنتخب الوطني للسيدات خلال الاحتفال بلقب مونديال 2023.

ورفض روبياليس الاستقالة من منصبه، وتعهد بمواصلة القتال ضد محاولة "اغتيالي علناً"، وذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية للهيئة الكروية بالبلاد، الجمعة، في مدريد.

ودافع عن نفسه معتبراً تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو على فمها بعد الفوز باللقب العالمي لأول مرة في تاريخ المنتخب كان "عفوياً ومتبادلاً وتوافقياً" وأنه لم يفعل ذلك من "موقع قوة" استناداً إلى منصبه.

وشدد روبياليس: "لن أستقيل، لن أستقيل، لن أستقيل"، مضيفاً: "هل قبلة سريعة بالتراضي ستكون كافية لإخراجي من هنا؟ سأقاتل حتى النهاية".

وخلال افتتاح الجمعية العمومية الاستثنائية تَقدم روبياليس باعتذار آخر يتعلق بالمشاهد التي أظهرته في وضع غير لائق إلى جانب ملكة إسبانيا ليتيسيا.

وواجه الرجل المثير للجدل البالغ من العمر 46 عاماً دعوات كثيرة تطالبه بالاستقالة بعدما أمسك رأس هيرموسو قبل تقبيلها بقوّة بعد فوز إسبانيا على إنجلترا 1-0 في النهائي، الأحد، في أستراليا.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية، الخميس، بأن روبياليس سيتقدم باستقالته خلال الجمعية العمومية الاستثنائية التي عقدها الاتحاد الإسباني من أجل بحث هذه القضية التي شغلت البلاد.

وبعد الذي ورد في وسائل الإعلام بشأن توجهه للاستقالة، كتبت وزيرة المساواة الإسبانية إيرين مونتيرو، على وسائل التواصل الاجتماعي إن "النسوية تُغَيّر كل شيء".

وردّ روبياليس، الجمعة، بإدانة ما سماها "النسوية الزائفة" التي "لا تبحث عن الحقيقة"، معتبراً أن الضغوط التي واجهها هذا الأسبوع من السياسيين والأندية كانت محاولة "لاغتيالي علناً"، مضيفاً أنه سيدافع عن نفسه من خلال "اتخاذ إجراءات" ضد هؤلاء الأشخاص.

"سأواصل القتال"

وأشار الى أنه "مطارَد" منذ تسلمه المهمة في مايو/أيار 2008، مضيفاً: "عندما أرتكب خطأً فذلك يؤلمني وأطلب العفو من دون تلطيف، لكني لا أستحق هذه المطاردة التي أعانيها منذ خمسة أعوام، كل يوم منذ خمسة أعوام".

وشدد: "سأواصل القتال كما علَّمني أهلي والمدربون وزملائي".

ورد على منتقديه، معتبراً أنه لا يمكن مقارنة قبلته بالاعتداء الجنسي، مضيفاً: "بحق الله، ما رأي النساء اللواتي تعرضن فعلاً للاعتداء الجنسي؟".

وأثار قراره عدم الاستقالة وخطابه الناري ردود فعل سريعة من السياسيين، حيث كتبت النائبة الثانية لرئيس الوزراء يولاندا دياس على منصة "إكس" أن "ما رأيناه اليوم في جمعية الاتحاد غير مقبول".

ورأت أنه "يجب على الحكومة أن تتحرك وتتخذ تدابير عاجلة؛ لقد انتهى الإفلات من العقاب على الأفعال الذكورية. لا يمكن لروبياليس الاستمرار في منصبه".

وقال المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا في وقت سابق من الأسبوع إنه سيتخذ إجراءات ضد روبياليس إذا فشل الاتحاد الإسباني في القيام بذلك.

وبدأ الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، الخميس، إجراءات تأديبية ضد روبياليس، مضيفاً في بيان: "أبلغت اللجنة التأديبية لـ(فيفا) لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الخميس، أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية".

وأفاد "فيفا" بأن الحادث "قد يُشكل انتهاكاً للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بـ(فيفا)".

ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، تصرفات روبياليس بأنها "غير مقبولة"، بينما دعت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا إف) إلى إقالته من منصبه.