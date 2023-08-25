سياسة
3 دقيقة قراءة
الدنمارك.. مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
عرضت الحكومة الدنماركية، مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف بعد الاضطرابات التي سُجّلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ من المصحف في الدنمارك، فيما قال وزير العدل الدنماركي بيتر هاميلغارد، إن "تدنيس القرآن يضر بالدنمارك وبمصالحها".
الدنمارك.. مشروع قانون يحظر حرق المصحف الشريف
سياسي دنماركي يحرق نسخة من القرآن تحت حراسة الشرطة - أرشيفية / صورة: وسائل التواصل
25 أغسطس 2023

أعلن وزير العدل الدنماركي بيتر هاميلغارد، الجمعة، أن بلاده بصدد تشريع قانون يحظر حرق المصحف الشريف "بشكل علني".

وأضاف هاميلغارد خلال مؤتمر صحفي أن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما"، موضحاً أن التشريع يهدف خصوصاً إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.

وذكر الوزير أن حرق المصحف الذي وصفه بأنه "ينمّ في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف، يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".

وأضاف أن "حرق الكتب الدينية علناً يجب أن يعاقَب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين".

وأضاف الوزير أن "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي فيما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".

وسينطبق البند القانوني أيضاً على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يُعاقَب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.

ولم يذكر هاميلغارد أي تفاصيل عن آلية اعتماد مشروع القانون وكيفية دخوله حيز التنفيذ.

والجمعة، استدعت الخارجية التركية القائم بأعمال سفارة الدنمارك لدى أنقرة للمرة السادسة خلال أغسطس/آب على خلفية استمرار حرق المصاحف في كوبنهاغن.

واستُدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك على خلفية استمرار حوادث حرق نسخ من المصحف الشريف أمام سفارات تركيا وبعض البلدان المسلمة لدى كوبنهاغن.

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث إساءة يمينيين متطرفين للمصحف، أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافةً إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.​​​​​​​

وفي 26 يوليو/تموز الماضي تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يُدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، بوصفها انتهاكاً للقانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us