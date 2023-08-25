أكد تقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان "Controle Alt Delete" أن الشرطة الهولندية مارست 33 ألفاً و584 حالة عنف عام 2022.

ونقل مارين نيوفينهويس، الأكاديمي في قسم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة دورهام في بريطانيا، عن تقرير المنظمة التي ترصد عنف الشرطة والتنميط العِرقي في هولندا أن نحو 100 شخص لقوا حتفهم جراء عنف قوات الشرطة في هولندا منذ عام 2015.

وأكد أن تقرير المنظمة العائد لعام 2022 يتضمن أدلة على زيادة استخدام الشرطة الهولندية القوة في أثناء التعامل مع الأحداث الاجتماعية في البلاد.

ولفت إلى أن التقرير وثّق زيادة عنف الشرطة في هولندا خلال 4 سنوات متتالية.

وأشار الأكاديمي إلى أن العنف في هولندا لا يزال مستمراً منذ حادثة وفاة ميتش هنريكيز، بعد فترة قصيرة من اعتقاله من الشرطة في مدينة لاهاي عام 2015.

وأوضح أن تدخل الشرطة الهولندية في المظاهرات يختلف حسب مجموعات المتظاهرين.

وتوفِّي هنريكيز في المستشفى بعد يوم من اعتقاله في مهرجان على الهواء الطلق أُقيم في لاهاي يوم 27 يونيو/حزيران 2015.

وأعلنت النائبة العامة لمدينة لاهاي، كيتي نوي، في بيان لها، أنه وفقاً لنتائج التشريح الأولية، تُوفي هنريكيز البالغ من العمر 42 عاماً نتيجة انقطاع الأكسجين عنه.

النائبة العامة نوي ذكرت أن هنريكيز يمكن أن يكون قد فقد التنفس نتيجة تدخل الشرطة، وذلك بعد اتضاح عدم موته لأسباب طبيعية.

وعلى خلفية ذلك، فتحت النيابة تحقيقاً حول الحادثة، وفُصل خمسة ضباط شرطة شاركوا في اعتقال هنريكيز.