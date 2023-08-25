أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن إعادة إحياء اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود تمثل أولوية لبلاده.

تصريح فيدان جاء خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، الجمعة، في إطار زيارته للعاصمة كييف.

وذكر فيدان بخصوص اتفاقية شحن الحبوب: "نعلم أنه يجري البحث عن طرق بديلة ولكننا نرى أن هذه الطرق تحمل مخاطر، ولا يمكن أن تكون بديلاً عن المبادرة الأصلية".

وأوضح الوزير التركي أن الرئيس رجب طيب أردوغان يبذل جهوداً منتظمة لإعادة إحياء اتفاقية الحبوب، مؤكداً إعطاء أنقرة الأولوية لهذا الشأن.

زيلينسكي يشكر تركيا

وفي وقت سابق (الجمعة)، التقى فيدان، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء دينيس شميهال.

وقالت وزارة الخارجية التركية في منشور عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم (الجمعة)، إن زيلينسكي استقبل فيدان في العاصمة كييف.

وتضمَّن منشور الوزارة صوراً لفيدان خلال لقائه زيلينسكي، دون مزيد من التفاصيل عن فحوى اللقاء.

من جانبه، تقدّم زيلينسكي بالشكر لتركيا على الدعم الذي تقدمه لبلاده، وكتب على "تليغرام": "ناقشنا الكثير من القضايا المهمة. صيغة السلام (الأوكرانية). الاستعدادات لقمة السلام العالمية (التي تعدها أوكرانيا). المخاطر التي فرضها الحصار الروسي على ممر الحبوب عبر البحر الأسود".

كما ذكرت الخارجية التركية في تدوينة لها على منصة "إكس"، أن فيدان التقى شميهال في العاصمة كييف.

وأوضح شميهال في تدوينة له على "إكس"، أنه ناقش مع فيدان التعاون التجاري والاقتصادي وإعادة إعمار أوكرانيا.

وأعرب عن امتنانه لتركيا لدعمها صيغة السلام التي طرحها رئيس بلاده فولوديمير زيلينسكي ولمساهمتها في ضمان الأمن الغذائي العالمي.

وسمح الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وتحاول أنقرة إقناع موسكو بالعودة للعمل بموجب الاتفاق.

وانسحبت روسيا منتصف يوليو/تموز من الاتفاق الذي أتاح طوال نحو عام تصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر.