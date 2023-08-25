سياسة
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للمرة السادسة في شهر.. أنقرة تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك
على خلفية استمرار حوادث حرق المصحف في بلاده، استدعت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، القائم بأعمال السفارة الدنماركية في أنقرة، للمرة السادسة خلال أغسطس/آب الجاري، على خلفية استمرار حوادث حرق المصحف في بلاه.
للمرة السادسة في شهر.. أنقرة تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك
أنقرة تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك مجدداً على خلفية حرق المصحف / صورة: AA
25 أغسطس 2023

أعلنت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، استدعاءها القائم بأعمال السفارة الدنماركية لدى أنقرة، أغي ساندال مولر، للمرة السادسة خلال أغسطس/آب الجاري، على خلفية استمرار حوادث حرق المصحف في بلاه.

كانت "الخارجية" قد استدعت القائم بأعمال السفارة الدنماركية أيام 18 و21 و22 و23 و24 أغسطس، حسب وكالة "الأناضول".

وأبدت أنقرة في وقت سابق انزعاجها الشديد من هذه الاعتداءات "الدنيئة"، وأكدت في أكثر من مناسبة رفضها الإساءة للمصحف الشريف وللرموز الإسلامية.

ورأى مسؤولون أتراك أن حرق المصحف الشريف في العالم الغربي، "لا يُعدُّ إهانة للمسلمين فقط، بل جريمة في حق الإنسانية".

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك حوادث الإساءة للمصحف من يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة، رسمياً وشعبياً، إضافةً إلى استد عاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.​​​​​​​

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً بتوافق الآراء، صاغه المغرب، يُدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، بوصفها انتهاكاً للقانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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