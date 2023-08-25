تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، الجمعة، في مظاهرات ضد نظام بشار الأسد، وذلك في محافظات إدلب وحلب ودير الزور والحسكة والرقة ودرعا والسويداء السورية.

ونشرت صفحات محلية وناشطون صوراً ومقاطع فيديو تُظهر احتشاد السوريين في أكثر من 40 نقطة تظاهر من شمال البلاد في حلب حتى جنوبها في السويداء ودرعا.

وفي السويداء، توافدت جموع غفيرة من سكان المحافظة من مختلف القرى والبلدات إلى ساحة "الكرامة/السير" وسط مدينة السويداء للمشاركة في مظاهرة مركزية، بالتزامن مع استمرار الإضراب العام والعصيان المدني لليوم السادس على التوالي.

وأفادت شبكة السويداء 24 المحلية، بأن متظاهرين احتشدوا في بلدة القريا لإقامة وقفة احتجاجية أمام ضريح سلطان باشا الأطرش، حيث رددوا شعارات تطالب برحيل بشار الأسد ونظامه، وهتفوا بالحرية ووحدة الشعب السوري.

كما سُجلت مظاهرات في 8 نقاط بمدن وبلدات درعا منها: طفس وجاسم وبصرى والمزيريب والحراك ونوى والطيبة، تطالب برحيل بشار الأسد، والإفراج عن المعتقلين.

كما خرج آخرون منددين بنظام الأسد، في دارة عزة ومارع وأعزاز وعفرين والباب والأتارب والراعي وراجو التابعة لمحافظة حلب، والواقعة جميعها في مناطق الشمال المحررة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تصاعدت حالة السخط في مناطق سيطرة النظام، وسط دعوات لتنفيذ وقفات ببعض المناطق تنادي بالإفراج عن النشطاء الذين اعتقلهم النظام مؤخراً من مدن الساحل، بالإضافة إلى التنديد بسوء الأوضاع المعيشية، والقرارات الحكومية الأخيرة التي رفعت الدعم عن المحروقات.