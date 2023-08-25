أمهلت السلطات في النيجر، الجمعة، السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتي، 48 ساعة، لمغادرة البلاد.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون بجمهورية النيجر في وثيقة خاصة حصلت عليها TRT عربي: "رداً على المذكرة رقم 023/02874 بتاريخ 8 أغسطس 2023 بشأن رفض سفير فرنسا لدى نيامي الاستجابة لدعوة وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج لإجراء مقابلة يوم الجمعة 25 أغسطس/آب 2023، الساعة 10:30 صباحاً، وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية والتي تتعارض مع مصالح النيجر، قررت السلطات النيجرية المختصة سحب موافقتها من السيد سيلفان إيتي ومطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون ثمانية وأربعين ساعة (48 ساعة)".

وفي 26 يوليو/تموز المنصرم، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني، انقلاباً عسكرياً أطاح برئيس النيجر محمد بازوم، المحتجز في القصر الرئاسي منذ ذلك الحين.