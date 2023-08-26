سياسة
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مقتل 7 مدنيين بقصف للدعم السريع في السودان.. والبرهان يواصل جولاته التفقدية
أعلن الجيش السوداني مقتل 7 مدنيين وجرح آخرين في قصف عشوائي لقوات الدعم السريع بولاية أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، فيما يواصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل  العاصمة وخارجها.
مقتل 7 مدنيين بقصف للدعم السريع في السودان.. والبرهان يواصل جولاته التفقدية
رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان في إحدى جولاته التفقدية. / صورة: AA
26 أغسطس 2023

أدّى قصف عشوائي لقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم إلى مقتل 7 مدنيين وجرح آخرين، حسبما أعلن الجيش السوداني مساء الجمعة.

وقال متحدث الجيش العميد نبيل عبد الله في بيان إن قوات الدعم السريع أطلقت "اليوم قصفاً عشوائياً في أم درمان في منطقة أمبدة، أدى إلى مقتل 7 مواطنين وجرح آخرين (دون تحديد عدد)".

وأفاد البيان بأنه "قُصِفَت منطقة الحماداب جنوبي الخرطوم بنفس الأسلوب ويجري حصر الإصابات وسط السكان".

وأضاف أن "قوات الجيش بمنطقة الشجرة العسكرية دحرت هجوماً جديداً" للدعم السريع على سلاح المدرعات و"دمرت 25 عربة قتالية و4 مدرعات خفيفة".

ولم يصدر أي تعليق من قوات الدعم السريع بهذا الخصوص حتى الساعة 21:30 تغ.

على صعيد آخر يواصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان جولاته التفقدية لبعض المناطق العسكرية داخل منطقة العاصمة المركزية وخارجها، حيث ظهر في 18 يوليو/تموز حاملاً سلاحاً رشاشاً ومسدساً وقنبلة يدوية وهو يترأس اجتماعاً عسكرياً بمركز القيادة والسيطرة للجيش وسط الخرطوم.

وسجّل البرهان أول ظهور له منذ 130 يوماً خارج القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

ويتبادل الجيش بقيادة البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في وقفها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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