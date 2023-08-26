سياسة
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صور | " مَن يبقَ يتحمل المسؤولية ".. إخلاء مدينة في كندا جراء حرائق الغابات
أجبرت حرائق الغابات في مدينة هاي ريفر الكندية حكومة الأقاليم الشمالية الغربية على إخلاء المدينة التي يقطنها نحو 4000 شخص وتقع على بحيرة غريت سليف، في وقت تعاني فيه البلاد من أسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق.
صور | " مَن يبقَ يتحمل المسؤولية ".. إخلاء مدينة في كندا جراء حرائق الغابات
تعاني كندا من أسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق، إذ اضطُر أكثر من 50 ألف شخص إلى الفرار من مدنهم. / صورة: Reuters
26 أغسطس 2023

أرغمت حرائق الغابات في مدينة هاي ريفر الكندية السلطات، الجمعة، على إخلاء المدينة التي يقطنها نحو أربعة آلاف شخص وتقع على بحيرة غريت سليف.

وأبلغت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية، التي تقع المدينة بها، الجميع بالذهاب إلى مطار المدينة وانتظار مزيد من التعليمات.

وفي بيان قالت حكومة الأقاليم الشمالية الغربية: "أي شخص سيظل في هاي ريفر يتحمل المسؤولية عن نفسه (...) لن تكون هناك خدمات طوارئ أو استجابة متاحة".

وتعاني كندا من أسوأ موسم لحرائق الغابات على الإطلاق، إذ اضطُر أكثر من 50 ألف شخص بمن فيهم جميع سكان يلونايف عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية إلى الفرار من منازلهم في الأيام الماضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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