أكد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، السبت، أن الدفاع الجوي الروسي أسقط طائرة بدون طيار كانت متجهة إلى العاصمة الروسية.

واقتربت الطائرة بدون طيار من موسكو عبر مقاطعة إسترينسكي كما أوضح سوبيانين عبر تطبيق تليغرام.

مشيراً إلى أنه "لم تسجل أي إصابات أو أضرار".

وفي السياق نفسه قال جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية أمس الجمعة، إن أوكرانيا شنت هجوماً بطائرات مسيرة على قاعدة للجيش الروسي في عمق شبه جزيرة القرم.

وقال مسؤولون بالمخابرات الأوكرانية إن الهجوم أصاب لواء الدفاع الساحلي الروسي 126 المتمركز في بيريفالنوي وهي بلدة تبعد أكثر من 200 كيلومتر عن الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا.

وأكد أندري يوسوف المتحدث باسم جهاز المخابرات العسكرية الأوكرانية وقوع الضربة وفقاً لموقع ليجانت الأوكراني.

وأعلنت روسيا في وقت سابق من يوم الجمعة عن تصديها لأكبر غارة جوية أوكرانية منسقة باستخدام الطائرات بدون طيار، بعد أن أسقط دفاعها الجوي 42 طائرة مسيّرة قبل أن تصيب أهدافها في شبه جزيرة القرم.

وازدادت وتيرة الهجمات الأوكرانية باستخدام الطائرات بدون طيار وتحديداً الموجهة نحو العاصمة موسكو، وسبق أن عبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سروره لرؤية الحرب "تصل إلى روسيا".

تعزيزات روسية

وفي سياق متصل، صرح قائد القوات البرية الأوكرانية الجنرال أولكسندر سيرسكي إن روسيا تعيد تشكيل صفوفها في الجزء الشرقي من أوكرانيا الذي تسيطر عليه من أجل استئناف الهجوم من جديد.

وأضاف سيرسكي عبر قناته على تليغرام "بعد شهر من قتال ضار وخسائر كبيرة في اتجاهي كوبيانسك وليمان، يعيد العدو تشكيل قواته وموارده، ويدفع من أراضي روسيا الاتحادية في الوقت نفسه بألوية وفرق تشكلت حديثاً".

وسبق أن استولت روسيا على كوبيانسك في فبراير/شباط 2022، قبل أن تستعيدها كييف في هجومها المضاد في سبتمبر/أيلول 2022.

ومع اشتداد القصف الروسي أعلنت السلطات الإقليمية إجلاء إلزامياً للمدنيين من المناطق القريبة من جبهة كوبيانسك في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي بداية يونيو/حزيران الماضي، بدأت القوات الأوكرانية هجوماً مضاداً ضد القوات الروسية بهدف استعادة الأراضي التي سبق أن سيطرت عليها موسكو في بداية عملياتها في أوكرانيا.