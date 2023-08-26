سياسة
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تايوان تعلن اختراق مقاتلات ومُسيّرات صينية منطقة دفاعها الجوي
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد طائرات مقاتلة ومُسيّرات صينية تدخل منطقة الدفاع الجوي للجزيرة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فيما لم تعلق بكين على تصريحات تايبييه.
تايوان تعلن اختراق مقاتلات ومُسيّرات صينية منطقة دفاعها الجوي
الطائرات التي جرى رصدها شملت مقاتلات من طرازي سو-30 وجيه-10 وطائرات مضادة للغواصات. / صورة: AFP
26 أغسطس 2023

رصدت تايوان، السبت، 20 طائرة صينية اخترقت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة بالقرب من الساحل الشرقي على المحيط الهادي.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان: "رصدنا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 20 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي للجزيرة".

وأضاف البيان "الطائرات التي جرى رصدها شملت مقاتلات من طرازي سو-30 وجيه-10 وطائرات مضادة للغواصات".

ولم تصدر وزارة الدفاع الصينية تعليقاً بشأن الحادث.

جدير بالذكر أن الصين أجرت السبت الماضي مناورات حول تايوان لمدة يوم واحد عقب توقف نائب رئيسة تايوان، لوليام لاي، في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، وصفت الصين لاي بأنه "مثير للمشاكل" وتعهدت باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية".

في هذا الصدد، أظهرت خريطة وزارة الدفاع التايوانية أن بعض المقاتلات والمُسيّرات الصينية قد عبرت خط الوسط لمضيق تايوان خلال العام الماضي، والذي كان بمثابة حاجز غير رسمي بين الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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