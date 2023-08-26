أعلن رئيس مجلس إدارة تكنوفيست وشركة بايكار، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "تي 3"، سلجوق بيرقدار، أن مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء، أصبح "أكبر حدث تكنولوجي في العالم".

وفي إشارة إلى الطفرة التي حققتها تركيا في مجال الصناعات الدفاعية وتكنولوجيا الطيران والفضاء، قال إن مهرجان تكنوفيست "استضاف 500 ألف زائر في عامه الأول، وحطم الأرقام القياسية في عام 2023"، مؤكداً أنه "أكبر حدث تكنولوجي في العالم حتى الآن".

وأضاف أن "المهرجان استقبل طلبات من أكثر من مليون طالب، للمشاركة في مسابقات التكنولوجيا التي ينظمها المهرجان".

إرادة وإصرار

ومتحدثاً عن رحلة نجاح المهرجان، قال بيرقدار: "خلال تأسيس تكنوفيست، كنت أتساءل هل ممكن أن يكون هناك مهرجان للتكنولوجيا؟ وهل بإمكاننا النجاح؟ أم أن أوروبا والغرب فقط هم من يستطيعان فعل ذلك".

وأردف: "لقد نشأنا على فكرة مفادها أن الغرب وأوروبا وحدهما القادران على فعل ذلك. وعندما أسسنا المهرجان لأول مرة، تساءلت أيضاً عن ما إذا كان شعبنا سيتقبله أم لا"

ووصف بيرقدار النجاح الذي حققه المهرجان بالـ"انفجار البركاني"، عاقداً مقارنة بين ما حدث في أول عام للمهرجان، وما وصل إليه اليوم.

وأعلن أن العام الحالي سيشهد تنظيم 3 مهرجانات تكنوفيست كبيرة، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس للجمهورية التركية.

ونظّم المهرجان الأول في إسطنبول (بين 27 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار الماضي)، على أن يكون الثاني في العاصمة أنقرة في 30 أغسطس/آب الجاري (يوم النصر)، والثالث في مدينة إزمير.

وفي السياق، لفت بيرقدار إلى أن المهرجان "أشعل شرارة" لاسيما لدى الشباب والجيل الجديد.

واستدرك: "لقد أشعلنا هذه الشرارة بفضل دعاء شعبنا وإيمانه وحسن نيته، ووصلنا إلى ما نحن عليه بفضل جهود طلابنا".

وأشار إلى أن تركيا حققت "طفرة مهمة في مجال الصناعات الدفاعية"، وبقدرات شبابها ستحقق إنجازات مماثلة في جميع المجالات المدنية الأخرة.

مشوار طويل

أكّد رئيس مجلس إدارة "تكنوفيست" أن مشوار النجاح "لا يزال طويلاً" رغم الطفرات المهمة التي حققتها تركيا والإنتاجات الدفاعية التي بات العالم يتحاكى بها.

وقال: "إنتاجاتنا وطنياً تُذكر في جميع أنحاء العالم، وكذلك طائراتنا المسيّرة بدون طيار، وذخائرنا الذكية، لذا علينا الاستمرار في تطوير وإنتاج أعمال مماثلة في جميع المجالات المدنية الأخرى".

ولفت إلى أن مسيرة بيرقدار "تي بي 3" ستكون أول مركبة جوية مسلحة بدون طيار في العالم، يجري نشرها على السفن ذات المدارج القصيرة.

واعتبر أن الريادة التركية من خلال مُسيرة "تي بي 3" دفعت دولاً، بينها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى التفكير في مشاريع مماثلة.

وتابع: "صدرت تصريحات عن هذه الدول تقول إنها ستكون الأولى في هذه المجالات"، في إشارة إلى المُسيرات المماثلة لـ"تي بي 3".

وتابع :"السباق لا يزال مستمراً بالطبع، يجب عليه الإقلاع والهبوط على متن السفينة (تي جي الأناضول) ولهذا السبب نُجهز (بيرقدار تي بي 3) للرحلة الأولى والمراحل التالية بأقصى جهد".

وأكّد أن الشركة "ستستمر في تطوير المقاتلة (بيرقدار قزل ألما) التي ستكون جاهزة للإنتاج في عام 2024".

وتعد "بيرقدار قزل ألما"، أول مقاتلة تركية مُسيرة جرى تطويرها محلياً، ونجحت خلال العام الجاري في تنفيذ أول رحلة لها استعداداً لتنفيذ المهام العملياتية.

كما أعلن بيرقدار عن أنشطة التطوير المتعلقة بصواريخ "كروز" المدرجة على جدول أعمال شركة بايكار.

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية، مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.