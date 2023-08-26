سياسة
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بعد مقتل بريغوجين.. الكرملين يُلزم مقاتلي فاغنر أداء قسم الولاء
ألزم قرار جديد من الكرملين الروسي مقاتلي مجموعة فاغنر والمجموعات الأخرى أداء قسم الولاء للدولة الروسية، وذلك بعد أيام من مقتل قائد مجموعة فاغنر بتحطم طائرته قرب موسكو.
بعد مقتل بريغوجين.. الكرملين يُلزم مقاتلي فاغنر أداء قسم الولاء
أرسل بوتين يوم الخميس تعازيه إلى أسر القتلى، متحدثاً عن بريغوجين بصيغة الماضي / صورة: AFP
26 أغسطس 2023

أصدر الرئيس الروس فلاديمير بوتين، الجمعة، قراراً جديداً يلزم فيه مقاتلي مجموعة فاغنر، بالقسم على الولاء للدولة الروسية، بعد أيام من مقتل قائد المجموعة يفجني بريغوجين.

ويلزم المرسوم الذي نُشر على موقع الكرملين على الإنترنت أي شخص يؤدي مهمة لصالح الجيش أو يدعم ما تسميها موسكو "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا أداء قسم الولاء الرسمي لروسيا.

ووصف المرسوم قسم الولاء بأنه خطوة لصياغة الأسس الروحية والأخلاقية للدفاع عن روسيا، وتتضمن ديباجة القسم تعهداً باتباع أوامر القادة وكبار الزعماء بدقة.

وتأتي أوامر الرئيس الروسي لمقاتلي فاغنر وغيرهم من المتعاقدين في المجموعات العسكرية الخاصة بالقسم الإلزامي على الولاء، بعد سقوط طائرة قائد مجموعة فاغنر يفجني بريغوجين ومرفقيه.

وفي هذا السياق قال الكرملين إن تلميحات الغرب إلى أن بريغوجين قتل بأوامر منه "محض كذب".

فيما قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، أمس الجمعة، إن هذا الاتهام وغيره من الاتهامات الكثيرة غير صحيحة.

وأرسل بوتين يوم الخميس تعازيه إلى أسر القتلى، متحدثاً عن بريغوجين بصيغة الماضي، وقال بوتين إن "المعلومات الأولية" تشير إلى أن بريغوجين وكبار معاونيه في فاغنر قُتلوا جميعاً وأثنى على بريغوجين، لكنه قال أيضاً إنه اقترف بعض "الأخطاء الفادحة".

وفي 23 و24 يونيو/حزيران الماضي قاد بريغوجين تمرداً ضد القيادة العسكرية الروسية انتهى بواسطة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وجرى بموجب الوساطة نقل قوات فاغنر إلى بيلاروسيا وتركيز نشاطها في إفريقيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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