كشف تسريب هذا الأسبوع عن عرض بيانات شخصية، تمتلكها هيئة حكومية فرنسية للتوظيف، لنحو عشرة ملايين من طالبي العمل للبيع على الإنترنت، حسب ما أكد بعض الخبراء لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح داميان بانكال من موقع "زاتاز" (Zataz.com) المتخصص في رصد سرقات البيانات لوكالة الصحافة الفرنسية أن بيانات هيئة "بول أمبلوا" (Pole Emploi) "معروضة للبيع على الإنترنت المظلم"، موضحاً أن "قرصان معلوماتية معروفاً جداً متخصصاً في بيع قواعد البيانات التي يخترقها أو يشتريها، عرض قاعدة بيانات بول أمبلوا للبيع لقاء 900 دولار في 8 أغسطس/آب (...) التي تضم 10.2 مليون مستخدم".

فيما قال خبير الأمن السيبراني كليمان دومينغو المعروف باسم "ساكس" على شبكة "إكس" (تويتر سابقاً) عن بيع هذه البيانات مقابل 900 دولار على أحد منتديات قراصنة المعلوماتية.

ودعت "بول أمبلوا" المسؤولة عن التوظيف في فرنسا الأربعاء الباحثين عن عمل إلى توخي الحذر بعد ما وصفته بأنه عمل خبيث عبر الإنترنت" استهدف شركة "ماجوريل" التي توفّر لها خدمات.

وفتحت النيابة العامة في باريس تحقيقاً في اختراق احتيالي لنظام معالجة بيانات آلي.

وأشارت "بول أمبلوا" إلى أن تسرب البيانات هذا يتعلق بـ"الأفراد المسجلين في فبراير/شباط 2022 والذين أوقفوا تسجيلهم منذ أقل من 12 شهراً، أي ما يُفترض أن يكون مجموعه عشرة ملايين".

وأفادت الهيئة بأن البيانات التي يمكن أن توضع على الإنترنت هي الاسم والشهرة، والحالة الراهنة أو السابقة للباحث عن عمل، ورقم ملفه في الضمان الاجتماعي، لكنها استبعدت أن يكون بينها عنوان البريد الإلكتروني وأرقام الهاتف وكلمات السر والبيانات المصرفية.