هزّت انفجارات عنيفة محيط القيادة العامة للجيش، وسلاح المدرعات بالعاصمة السودانية الخرطوم السبت ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان.

ووجهت قوات من الدعم السريع هجوماً مدفعياً على مواقع للجيش في القيادة العامة (وسط العاصمة) وسلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، وفق ما أفاد به مصدر عسكري من القوة ذاتها.

ويقع سلاح المدرعات بمنطقة "الشجرة" العسكرية جنوبي الخرطوم في مقر مساحته 20 كيلومتراً مربعاً.

والسبت شهدت مدينة بحري شمالي العاصمة، اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، بالأسلحة الثقيلة والخفيفة.

وطبقاً لشهود عيان، فإن مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم شهدت أيضاً اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع".

ويتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.