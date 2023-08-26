سياسة
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صور | مُسيّرتان جديدتان تستعدان لدخول أسطول تركيا للطائرات بلا طيار
لتعزيز أسطول مُسيّراتها، تستعد تركيا لإدخال طائرتين بلا طيار جديدين في قائمة المُسيرات. وتُصنّف الأولى ضمن المُسيرات الهجينة ذات الإقلاع والهبوط العمودي بأجنحة ثابتة. أما الثانية، فمزودة بمحرك كهربائي ويمكن إطلاقها من المنجنيق أو من على ظهر المركبات.
صور | مُسيّرتان جديدتان تستعدان لدخول أسطول تركيا للطائرات بلا طيار
تركيا تهيئ مسيّرتين جديدتين لتعزيز أسطول طائراتها بدون طيار / صورة: AA
26 أغسطس 2023

تقترب تركيا من إدخال طائرتين بلا طيار جديدتين في قائمة طائراتها المسيرة المستخدمة للأغراض المتعددة، وذلك ضمن سعيها لتعزيز أسطول طائراتها بلا طيار.

وقال مدير شركة "أسن- ESEN" لصناعة المُسيّرات سها دينجر، إن الشركة تعمل على اختبار المُسيّرة "كوكخون- GÖKHUN" التي تُعدّ بين الطائرات المُسيّرة التكتيكية الصغيرة.

وتُصنّف كوكخون، حسب دينجر، ضمن المُسيّرات الهجينة ذات الإقلاع والهبوط العمودي بأجنحة ثابتة.

وأضاف دينجر أن صناعة هذه الفئة بدأت تتزايد مع زيادة قدرة محركاتها الكهربائية وانخفاض وزن تلك المحركات، مشيراً إلى أنّ لهذه الفئة تاريخاً يمتد من 6 إلى 7 سنوات.

وذكر أنه يمكن للمُسيّرة كوكخون حمل 18 كيلوجراماً من الحمولة ويمكنها البقاء في الهواء لمدة 16 ساعة بحمولة 12 كيلوجراماً، فيما يبلغ الحد الأقصى لوزن الإقلاع في المسيرة 110 كيلوجرامات.

ولفت إلى أن مشروع المُسيّرة قائم منذ 2019 وأن 43 شخصاً يعلمون فوق هذا المشروع.

دينجر أكد أن اختبارات المسيرة كوكخون تكتمل نهاية العام الحالي، بعد انطلاقها في مارس/آذار الماضي، وإجراء 10 اختبارات ناجحة عليها.

وقال إنه مع بداية سبتمبر/ أيلول من العام الحالي تنطلق الاختبارات الأرضية لمحرك الاحتراق الداخلي.

بالحديث عن المسيّرة الثانية، قال دينجر إن الشركة لم تطلق اسماً عليها بعد، ولكنها تقع ضمن فئة المسيرات الصغيرة.

وقال إن المسيّرة الثانية صغيرة الحجم مزودة بمحرك كهربائي ثابتة الجناحين يمكن إطلاقها من المنجنيق أو من على ظهر المركبات.

وأكد إجراء 8 اختبارات طيران على هذه المسيرة الصغيرة التي انطلق مشروع صناعتها في 2020.

ولفت إلى أن الشركة توقفت مؤقتاً عن تطوير المسيرة بغرض توظيف جميع الطاقات لتطوير المسيرة كوكخون، إلا أن المُسيّرة الثانية بحسب دينجر تعادل المُسيّرة الشهيرة "بوما" الأمريكية (تطلق باليد).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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