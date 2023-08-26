سياسة
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بسبب قُبلة.. الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الإسباني 3 أشهر
أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم أنها وقفت رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس، على الصعيدَين المحلي والدولي، 90 يوماً على خلفية تقبيله اللاعبة هيرموسو في أثناء حفل التتويج بمونديال السيدات 2023، بانتظار الإجراءات التأديبية.
بسبب قُبلة.. الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الإسباني 3 أشهر
الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الإسباني مؤقتاً / صورة: AFP
26 أغسطس 2023

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم السبت، وقف رئيس الاتحاد الإسباني للعبة لويس روبياليس مؤقتاً لمدة 90 يوماً، بعدما أمسك برأس اللاعبة جيني إيرموسو وقبلها من الفم خلال الاحتفال بفوز إسبانيا بكأس العالم للسيدات.

وأوضح فيفا في بيان "قررنا اليوم وقف السيد لويس روبياليس عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم على الصعيدين المحلي والدولي"، شارحاً أن مدة الوقف المؤقت ستستمر 90 يوماً في انتظار الإجراءات التأديبية.

كما أمرت اللجنة روبياليس ومسؤولي الاتحاد الإسباني وموظفيه بالامتناع عن التواصل أو محاولة التواصل مع إيرموسو أو من حولها.

وقالت اللجنة إنها لن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن الإجراءات التأديبية التي تتخذها لحين التوصل إلى قرار نهائي.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم اتهم اللاعبة جيني هيرموسو بـ"الكذب" بشأن القبلة على شفتيها مع رئيسه لويس روبياليس عقب إحراز لقب كأس العالم للسيدات، مهدداً باتخاذ إجراءات قانونية.

وقالت هيرموسو الجمعة إن تقبيل شفتيها من روبياليس بعد الفوز على إنجلترا في نهائي مونديال السيدات في سيدني، لم يكن بالتراضي كما ادّعى روبياليس.

وكان روبياليس رفض الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الجمعة خلال اجتماع طارئ، إذ كان من المتوقع أن يغادر تحت ضغط مكثف من الحكومة الإسبانية واللاعبات بالإضافة إلى أندية كرة القدم والمسؤولين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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