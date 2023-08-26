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شاهد | ناسا تطلق مركبة "SpaceX" إلى الفضاء والطاقم يصل إلى المدار المحدد
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وصول طاقم المركبة "SpaceX" السبت إلى المدار المحدد، بعد إطلاق ناجح إلى محطة الفضاء الدولية، و سيتناوب طاقم المركبة المسمى "كرو-7" مع الطاقم الموجود حالياً في محطة الفضاء الدولية.
شاهد | ناسا تطلق مركبة "SpaceX" إلى الفضاء والطاقم يصل إلى المدار المحدد
"ناسا" تعلن وصول طاقم المركبة "SpaceX" إلى المدار المحدد، بعد إطلاق ناجح إلى محطة الفضاء الدولية / صورة: AFP
26 أغسطس 2023

وصل طاقم المركبة "SpaceX" إلى المدار المحدد، بعد إطلاق ناجح إلى محطة الفضاء الدولية السبت حسبما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

وقال بيان صادر عن الوكالة إن الإطلاق جرى عند الساعة 03:27 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:27 ت.غ) من مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا.

وسيتناوب طاقم المركبة المسمى "كرو-7" مع الطاقم الموجود حالياً في محطة الفضاء الدولية.

وأوضحت "ناسا" أن صاروخ SpaceX Falcon 9 التابع للمليونير إيلون ماسك، أطلق مركبة "رداغون" الفضائية إلى المدار وعلى متنها أربعة رواد فضاء هم ياسمين مقبلي من وكالة "ناسا"، قائدة المهمة، ورائد الفضاء الدنماركي أندرياس موغينسن، ممثلاً عن وكالة الفضاء الأوروبية، وساتوشي فوروكاوا من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، ورائد الفضاء الروسي كونستانتين بوريسوف من روسكوزموس.

وقال مدير ناسا بيل نيلسون إن الطاقم "سيجري أكثر من 200 تجربة علمية تحضيراً لمهمات إلى القمر والمريخ وما بعدهما"، وفق البيان.

وذكر البيان أن المركبة الفضائية "دراغون" ستصل إلى محطة الفضاء الدولية، غداً الأحد، حيث سينظم طاقمها إلى طاقم المركبة "إكسبيديشن 69" بالمحطة الفضائية، ليرتفع عدد أفراد الطاقم في المحطة إلى 11 لحين مغادرة أفراد "Crew-6" في غضون أيام.

وهذه هي المحاولة الثانية لإطلاق المركبة، إذ ألغى مديرو المهمة المحاولة صباح الجمعة، "لإعطاء المهندسين مزيداً من الوقت لإعادة تأكيد عوامل السلامة المطلوبة"، وفق "ناسا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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