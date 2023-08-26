أعلنت روسيا السبت إسقاط ثلاث مُسيرات أوكرانية كانت إحداها تقترب من موسكو، واثنتان من منطقة حدودية مع أوكرانيا حيث أصيب ستة أشخاص في غارة.

وقال رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين عبر تليغرام صباح السبت إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت ليلاً مسيّرة كانت تقترب من موسكو.

وأورد: "هذه الليلة دمرت قوات الدفاع الجوي طائرة بلا طيار كانت تقترب من موسكو في مقاطعة إسترينسكي".

كذلك، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مُسيّرة أوكرانية أخرى صباح السبت في شيبيكينو في منطقة بلغورود الحدودية مع أوكرانيا، على ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

وأوضحت الوزارة عبر تليغرام أنه قرابة الساعة السادسة بتوقيت غرينيتش "أحبطت محاولة من نظام كييف لشن هجوم إرهابي بمسيّرة على مواقع داخل الأراضي الروسية".

وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة إسقاط طائرة مُسيّرة ثالثة في منطقة بلغورود بعد ظهر السبت.

أما في الجانب الأوكراني، فقُتل شخصان وأصيب آخر بعدما قصفت روسيا قرية أوكرانية قرب بلدة كوبيانسك في شمال شرق البلاد، حسبما أعلن حاكم المنطقة السبت.

وكتب حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينهوبوف على تليغرام "أصاب العدو هدفاً مدنياً، مقهى كان فيه سكان محليون نهاراً".

يأتي ذلك، بينما تحاول القوات الروسية التقدم على الخطوط الأمامية في خاركيف في الأسابيع الأخيرة. وأقر الجيش الأوكراني بأن القتال هناك صار أكثر صعوبة، لكنه يقول إنه يصمد على خط المواجهة.