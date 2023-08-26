سياسة
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"اضربوه بشدة".. معلمة هندية تأمر طلابها بضرب طفل مسلم عمره 7 سنوات
أثار مشهد أمر معلمة هندوسية متطرفة لطلابها بصفع زميلهم المسلم البالغ من العمر 7 سنوات فقط موجة غضب عارمة في الهند، فيما تعهدت السلطات باتخاذ إجراءات بحقها عقب انتشار الفيديو على نطاق واسع.
"اضربوه بشدة".. معلمة هندية تأمر طلابها بضرب طفل مسلم عمره 7 سنوات
معلمة هندوسية تأمر التلاميذ بضرب تلميذ مسلم وقف يتلقى ضربات زملائه باكياً / صورة: وسائل التواصل
26 أغسطس 2023

أظهر مقطع مصور من داخل إحدى المدارس في الهند، معلمة هندوسية تأمر تلاميذ فصلها بضرب زميلهم المسلم لأنه لم يتمكن من إجابة أحد الأسئلة بشكل صحيح، بينما وقف التلميذ يتلقى ضربات زملائه باكياً.

وتظهر لقطات الحادث الذي وقع الخميس معلمة في مدرسة خاصة في اوتار براديش وهي تأمر الطلاب بصفع الطفل البالغ من العمر سبع سنوات، لأنه أخطأ على ما يبدو في جدول الضرب.

وسُمع صوتها وهي تقول للأطفال فيما يقف الصبي باكياً: "لماذا تضربونه بشكل خفيف؟ اضربوه بشدة".

وأضافت: "ابدؤوا بضربه على الخصر (...) وجهه يتحول إلى اللون الأحمر".

كما سُمع أيضاً صوت المعلمة في المقطع وهي تقول "أعلنت أن جميع أطفال المسلمين يجب أن يرحلوا".

وظهر الطفل محمد التماش (7 سنوات) في لقاء صحفي، قال فيه إن هذا المشهد استمر لساعة كاملة، فقط لأنه لم يتمكن من إجابة أحد الأسئلة بشكل صحيح.

من جانبها، خرجت المدرّسة التي ظهرت في المقطع، لتبرر ما حدث، بأنها معاقة ولا تستطيع النهوض لذلك طلبت من التلاميذ ضرب زميلهم نيابة عنها.

أما السلطات الهندية فقد تعهدت السبت باتخاذ إجراءات بحق المعلمة، فيما ألقى زعيم المعارضة راهول غاندي باللوم على حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي القومي الذي يتزعمه مودي في إثارة التعصب الديني في البلد الذي تقطنه غالبية من الهندوس.

وكتب غاندي في منشور على "إكس"(تويتر سابقاً): "زرع سم التمييز في عقول أطفال أبرياء وتحويل مكان مقدس مثل المدرسة إلى سوق للكراهية".

وتقول جماعات حقوقية إن جرائم الكراهية والعنف ضد الأقلية المسلمة الكبيرة في الهند آخذة في الارتفاع منذ تولى رئيس الوزراء القومي الهندوسي ناريندرا مودي منصبه في عام 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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