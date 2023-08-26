انطلق بالعاصمة الليبية طرابلس السبت معرض الجامعات التركية الخاصة لمساعدة الطلبة المهتمين بالدراسة في تركيا باختيار تخصصاتهم.

ونُظّم المعرض بتنسيق من شركة "البي أن" للخدمات التعليمية الخاصة والمعتمدة في تركيا، و حضره السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، ووزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، حورية خليفة الطرمال، وعدد من الطلبة المهتمين.

ويتضمن المعرض الذي يستمر ليومين مجموعة من ورش العمل والندوات عن اختيار الطلبة الليبيين التخصص الجامعي.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً ولافتاً منذ اللحظات الأولى لافتتاحه، لعدد من الطلبة الليبيين الراغبين بإكمال دراستهم في تركيا، برفقة أولياء أمورهم.

وقال يلماز في كلمة له: "فخورون بعلاقاتنا مع ليبيا، ولدينا عديد من العادات المشتركة لذلك نؤمن أن هذا الحدث سيساهم في توطيد العلاقات بين الدولتين في عدة مجالات أخرى".

وأضاف: "لدينا عديد من الطلاب الليبيين الدارسين في الجامعات التركية، وهذا الحدث سيسهم في تشجيع آخرين للالتحاق بالدراسة بالجامعات التركية".

من جانبها، قالت الطرمال في كلمة لها، إن "هذه المبادرة المتميزة ستساعد عديداً من الطلبة الراغبين بالدراسة بتركيا بفهم الإجراءات المتعلقة بالقبول والدراسة وكذلك التعرف على الجامعات التركية المتميزة".

بدورها، قالت نورة السعدون مسؤولة العلاقات العامة بشركة "البي أن"، إن معرض الجامعات التركية "يتيح للطالب الراغب بالدراسة في تركيا التعرف على الجامعات عن قرب وأخذ المعلومات الأكيدة".

وأشارت إلى أن المعرض "سيقدم للطلبة الراغبين بالدراسة في تركيا خصومات وبعض الخدمات المجانية".

وأردفت السعدون، أن "الجامعات المشاركة في المعرض هي جامعات خاصة مثل جامعة كلشم التي تقدم جودة في التعليم، وكذلك جامعة أطلس التي تمتاز بتخصصاتها الطبية والتكنولوجية".

ولفتت السعدون، إلى "طلبات واستفسارات كثيرة حول الدراسة في الجامعات التركية" مشيرة إلى "رغبة حقيقة لمسناها لدى عديد من الطلبة المشاركين في المعرض لاستكمال دراستهم في الجامعات التركية".