سياسة
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السعودية تستضيف كأس السوبر الإفريقي منتصف سبتمبر
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة كأس السوبر الإفريقية 2023 في السعودية في 15 من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، حيث ستجمع بين الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا، واتحاد العاصمة الجزائري، بطل كأس الكونفدرالية في ملعب الملك فهد بمدينة الطائف.
السعودية تستضيف كأس السوبر الإفريقي منتصف سبتمبر
الأهلي المصري فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي - أرشيفية / صورة: AFP
26 أغسطس 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن السعودية ستستضيف هذا العام كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

وقال الاتحاد في بيان إنه من المقرر أن تُقام المباراة على ملعب الملك فهد في مدينة الطائف غربي السعودية.

وأضاف أن الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري سيتواجهان ضمن مباريات كأس السوبر الإفريقي 2023.

وقال أمين عام الاتحاد الإفريقي فيرون موسينجو أومبا: "نحن متحمسون لنقل كأس السوبر الإفريقي إلى منطقة جديدة في السعودية، الدولة التي خطت خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية".

وأضاف أن "كرة القدم الإفريقية تصنف من بين الأفضل في العالم حالياً، ومن المناسب أنه في عصر يتجه فيه عديد من النجوم الدوليين إلى السعودية، أن تكون كرة القدم الإفريقية أيضاً جزءاً من هذه الحركة".

وفي وقت سابق من العام الجاري، وقّع الاتحادان الإفريقي والسعودي مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات، تهدف إلى استضافة المسابقات وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الإفريقية والسعودية، وفق البيان.

وتشمل مذكرة التفاهم مبادرات تركز على التطوير الفني وتطوير كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، وكرة القدم الشعبية، وكرة القدم النسائية، واكتشاف المواهب، والمسابقات، والمباريات الودية، والآفاق التجارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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