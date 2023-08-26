سياسة
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هولندا.. مسلمون يحتجون على استهداف القرآن الكريم بالسويد والدنمارك
نظمت منظمات إسلامية مختلفة مظاهرة شارك فيها عدد كبير من المسلمين، للتنديد بالاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في الدنمارك والسويد، حيث انطلقت المظاهرة من ميدان ماليفيلد في لاهاي، وامتدت إلى السفارتين الدنماركية والسويدية.
هولندا.. مسلمون يحتجون على استهداف القرآن الكريم بالسويد والدنمارك
مسلمو هولندا يحتجون على استهداف القرآن الكريم / صورة: AA
26 أغسطس 2023

شهدت مدينة لاهاي الهولندية احتجاجات شارك فيها عدد كبير من المسلمين، للتنديد بالاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في الدنمارك والسويد.

ونظمت منظمات إسلامية مختلفة السبت مظاهرة انطلقت من ميدان ماليفيلد في لاهاي، وامتدت إلى السفارتين الدنماركية والسويدية.

وحمل المتظاهرون لافتات تؤكد أهمية القرآن الكريم لدى المسلمين، ورددوا هتافات مناهضة للدول التي تسمح باستهدافه.

كما قرأ المشاركون في المظاهرة آيات من القرآن الكريم ورفعوا التكبيرات والصلوات رداً على محاولات استهداف وحرق كتابهم المقدس.

وفي كلمة باسم المتظاهرين أمام السفارة السويدية، قال سردار إشيق، إن الاعتداءات على القرآن في السويد والدنمارك وهولندا تؤذي المسلمين.

وانتقد إشيق، عمدة لاهاي جان فان زانين، الذي يسمح بتنفيذ الاعتداءات على القرآن في المدينة بطريقة عنصرية تحت حراسة قوات الشرطة.

وتكررت مؤخراً في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف بحرقه من أشخاص يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية.

وأثارت هذه الأعمال ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسمياً وشعبياً، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيّي هذه الدول في أكثر من بلد عربي.​​​​​​​

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، تبنت الأمم المتحدة قراراً صاغه المغرب، يدين أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، باعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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