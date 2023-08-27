لا تزال الحرب مستعرة في أجواء روسيا وأوكرانيا، حيث يتبادل الطرفان رسائل نارية لم تهدأ فيها الغارات الجوية المكثفة وحرب المسيّرات.

في أوكرانيا أعلن الجيش اليوم الأحد شن روسيا هجوماً جوياً خلال الليل على كييف وأجزاء أخرى من البلاد، تصدّت لها أنظمة الدفاع الجوي ودمرت الصواريخ التي كانت متجهة صوب العاصمة.

وأظهرت بيانات للقوات الجوية الأوكرانية أن تحذيرات من غارات جوية صدرت في جميع أنحاء أوكرانيا لمدة ثلاث ساعات اليوم قبل إعلان زوال الخطر في نحو الساعة السادسة صباحاً (03:00 ت.غ).

وقال سيرهي بوبكو مدير الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تليغرام: "دمرت قوات الدفاع الجوي أهدافاً معادية كانت تتحرك في اتجاه كييف".

وأضاف أن الهجوم شمل صواريخ كروز.

أما في روسيا فقد قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ قواتها أسقطت طائرتين مسيّرتين اليوم الأحد في منطقتين على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق تليغرام أن القوات أسقطت طائرة مسيّرة فوق منطقة بريانسك في غرب روسيا، وأسقطت الطائرة الأخرى في منطقة كورسك الواقعة إلى الجنوب منها مباشرة.

يأتي ذلك في وقت يحاول فيه طرفا الصراع التقدم على خطوط المواجهة وسحب البساط من الجانب الآخر.