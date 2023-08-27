سياسة
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غارات روسية مكثفة على كييف.. وموسكو تعلن إسقاط مسيّرتين فوق مناطق حدودية
تصدّت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية لصواريخ روسية استهدفت العاصمة كييف، فيما أعلنت روسيا إسقاط قواتها طائرتين مسيّرتين أوكرانيتين فوق مناطق حدودية.
غارات روسية مكثفة على كييف.. وموسكو تعلن إسقاط مسيّرتين فوق مناطق حدودية
القوات الروسية تقصف كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا. / صورة: AFP
27 أغسطس 2023

لا تزال الحرب مستعرة في أجواء روسيا وأوكرانيا، حيث يتبادل الطرفان رسائل نارية لم تهدأ فيها الغارات الجوية المكثفة وحرب المسيّرات.

في أوكرانيا أعلن الجيش اليوم الأحد شن روسيا هجوماً جوياً خلال الليل على كييف وأجزاء أخرى من البلاد، تصدّت لها أنظمة الدفاع الجوي ودمرت الصواريخ التي كانت متجهة صوب العاصمة.

وأظهرت بيانات للقوات الجوية الأوكرانية أن تحذيرات من غارات جوية صدرت في جميع أنحاء أوكرانيا لمدة ثلاث ساعات اليوم قبل إعلان زوال الخطر في نحو الساعة السادسة صباحاً (03:00 ت.غ).

وقال سيرهي بوبكو مدير الإدارة العسكرية في كييف عبر تطبيق تليغرام: "دمرت قوات الدفاع الجوي أهدافاً معادية كانت تتحرك في اتجاه كييف".

وأضاف أن الهجوم شمل صواريخ كروز.

أما في روسيا فقد قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ قواتها أسقطت طائرتين مسيّرتين اليوم الأحد في منطقتين على الحدود مع أوكرانيا.

وأضافت الوزارة عبر تطبيق تليغرام أن القوات أسقطت طائرة مسيّرة فوق منطقة بريانسك في غرب روسيا، وأسقطت الطائرة الأخرى في منطقة كورسك الواقعة إلى الجنوب منها مباشرة.

يأتي ذلك في وقت يحاول فيه طرفا الصراع التقدم على خطوط المواجهة وسحب البساط من الجانب الآخر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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