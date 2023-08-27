أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية في بيان لها نجاح منظومة حصار O+ للدفاع الجوي بإطلاق صواريخ مزودة بتقنية البحث عن الترددات الراديوية (RF) وتدمير أهداف على مستويات قريبة وبعيدة.

وأكد رئيس الصناعات الدفاعية خلوق غورغون "نجاح منظومة حصار O+ باستخدام تقنية البحث عن الترددات الراديوية (RF) في تدمير أهداف على مدى قريب وبعيد".

وأضاف غورغون أن هذا النجاح يعمل على الارتقاء "بالقدرات التكتيكة والقوة النارية لقواتنا الأمنية، ويساهم في حماية حدودنا، بالإضافة إلى إخراج منتجاتنا ذات الجودة العالية في مجال الدفاع الجوي إلى الميدان".

وتوجَّه غورغون بالشكر إلى جميع المساهمين في هذا النجاح وتحديداً شركتَي أسيلسان وروكيستان.

ويشكل نجاح المنظومة التي جرى تطويرها بواسطة تعاون بين شركتَي أسيلسان وروكيستان في استخدام هذه التقنية نقلة نوعية لأنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات، التي تسعى تركيا إلى تغطية احتياجاتها منها ببدائل محلية.

وجرت الاختبارات بحضور ممثلين عن الجيش التركي ورئاسة الصناعات الدفاعية، إذ أطلقت المنظومة صاروخين لتدمير أهداف عالية السرعة على ارتفاعات متفاوتة بعيدة وقريبة المدى.