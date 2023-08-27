سياسة
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تركيا.. منظومة الدفاع الجوي حصار O+ تنجح في اختبار الترددات الراديوية
نجحت صواريخ منظومة حصار O+ للدفاع الجوي في استخدام تقنية البحث عن الترددات الراديوية (RF)، وذلك بعد تجربتها ميدانياً وتدميرها لأهداف على مستويات منخفضة ومرتفعة وعلى سرعات عالية.
تركيا.. منظومة الدفاع الجوي حصار O+ تنجح في اختبار الترددات الراديوية
منظومة حصار O+ للدفاع الجوي. / صورة: AA
27 أغسطس 2023

أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية في بيان لها نجاح منظومة حصار O+ للدفاع الجوي بإطلاق صواريخ مزودة بتقنية البحث عن الترددات الراديوية (RF) وتدمير أهداف على مستويات قريبة وبعيدة.

وأكد رئيس الصناعات الدفاعية خلوق غورغون "نجاح منظومة حصار O+ باستخدام تقنية البحث عن الترددات الراديوية (RF) في تدمير أهداف على مدى قريب وبعيد".

وأضاف غورغون أن هذا النجاح يعمل على الارتقاء "بالقدرات التكتيكة والقوة النارية لقواتنا الأمنية، ويساهم في حماية حدودنا، بالإضافة إلى إخراج منتجاتنا ذات الجودة العالية في مجال الدفاع الجوي إلى الميدان".

وتوجَّه غورغون بالشكر إلى جميع المساهمين في هذا النجاح وتحديداً شركتَي أسيلسان وروكيستان.

ويشكل نجاح المنظومة التي جرى تطويرها بواسطة تعاون بين شركتَي أسيلسان وروكيستان في استخدام هذه التقنية نقلة نوعية لأنظمة الدفاع الجوي متعددة الطبقات، التي تسعى تركيا إلى تغطية احتياجاتها منها ببدائل محلية.

وجرت الاختبارات بحضور ممثلين عن الجيش التركي ورئاسة الصناعات الدفاعية، إذ أطلقت المنظومة صاروخين لتدمير أهداف عالية السرعة على ارتفاعات متفاوتة بعيدة وقريبة المدى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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