سياسة
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الاستخبارات التركية تحيّد مَن يُسمى "مسؤول البريد" في تنظيم PKK الإرهابي
حيدت الاستخبارات التركية الإرهابي قدري أنجو من يسمى مسؤول البريد بين سوريا والعراق في تنظيم PKK الإرهابي، بعد عملية أمنية في منطقة كارا بشمالي العراق.
الاستخبارات التركية تحيّد مَن يُسمى "مسؤول البريد" في تنظيم PKK الإرهابي
حُيد الارهابي في منطقة كارا بشمال العراق، خلال استعداده ومجموعة من الإرهابين لتنفيذ عملية إرهابية. / صورة: AA
27 أغسطس 2023

تمكنت الاستخبارات التركية من تحيد الإرهابي قدري أنجو من تنظيم "PKK/ KCK" ما يُسمى مسؤول البريد للتنظيم الإرهابي بين العراق وسوريا.

وأوضحت مصادر أمنية تركية، أن أنجو المعروف بالاسم الحركي "دوغان"، كان يؤمن مرور العناصر الإرهابية المكلفة تنفيذ عمليات ضد القوات التركية في منطقة عمليات "المخلب" بكارا وزاب ومتينا وحفتانين.

وكان الإرهابي نجو أشرف على عمليات نقل أسلحة التنظيم الإرهابي بين سوريا والعراق.

وأضافت المصادر أن أنجو التحق بالتنظيم الإرهابي عام 2006، وتلقى تدريبات في منطقة زاب بشمالي العراق.

وبين عامي 2015 و2017، عمل أنجو حارساً شخصياً للإرهابي دوران قالقان القيادي بالتنظيم، ليستلم في عام 2018 مهمة ضابط البريد بين العراق وسوريا.

وأشارت المصادر إلى أن عملية تحييد الإرهابي المذكور، جرت في منطقة كارا بشمال العراق، خلال استعداده ومجموعة من الإرهابيين لتنفيذ عملية إرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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