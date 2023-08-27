سياسة
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الرئيس الأذربيجاني ووزير الدفاع التركي يبحثان التعاون بين جيشَي البلدين
استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وزير الدفاع التركي يشار غولر في العاصمة باكو، وتباحث علييف مع غولر حول التعاون القائم بين جيشَي البلدين إلى جانب التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
الرئيس الأذربيجاني ووزير الدفاع التركي يبحثان التعاون بين جيشَي البلدين
الرئيس علييف يستقبل وزير الدفاع التركي في باكو. / صورة: AA
27 أغسطس 2023

بحث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الأحد، ملفات عدة، من ضمنها التعاون بين جيشَي البلدين.

وكان الرئيس الأذربيجاني استقبل غولر والوفد المرافق له في العاصمة باكو صباح اليوم، وأجريا مباحثات حول التعاون القائم بين جيشَي أذربيجان وتركيا، إضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وجاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يُجريها غولر لأذربيجان.

وحضر اللقاء أيضاً وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال زاكر حسنوف.

في السياق، ذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية أن زيارة وزير الدفاع التركي لباكو تهدف إلى بحث مختلِف جوانب التعاون العسكري بين البلدين وقضايا الأمن الإقليمي وسائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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