بحث الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ووزير الدفاع التركي يشار غولر، الأحد، ملفات عدة، من ضمنها التعاون بين جيشَي البلدين.

وكان الرئيس الأذربيجاني استقبل غولر والوفد المرافق له في العاصمة باكو صباح اليوم، وأجريا مباحثات حول التعاون القائم بين جيشَي أذربيجان وتركيا، إضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

وجاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يُجريها غولر لأذربيجان.

وحضر اللقاء أيضاً وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال زاكر حسنوف.

في السياق، ذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية أن زيارة وزير الدفاع التركي لباكو تهدف إلى بحث مختلِف جوانب التعاون العسكري بين البلدين وقضايا الأمن الإقليمي وسائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.