قال مسؤول عسكري أمريكي أن 3 عناصر من مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" قتلوا وأصيب 5 بجروح إثر تحطم طائرة عسكرية الأحد على جزيرة أسترالية نائية شمال البلاد.

وتحطمت الطائرة، من طراز "أوسبري" الأحد في جزيرة أسترالية قبالة السواحل الشمالية للبرّ الرئيسي، في أثناء مشاركتها في تدريبات عسكرية مشتركة.

وقال مسؤول في المشاة البحرية بعد ساعات من الحادث، إن الطائرة كان على متنها "ما مجموعه 23 عنصراً".

وأضاف في بيان "تأكّد مقتل ثلاثة منهم فيما نُقل خمسة آخرين إلى مستشفى رويال داروين (بشمال أستراليا) في حال خطرة".

وأكدت السلطات المحلية أن المستشفى فعّل أعلى مستوى تأهب، وتحضّر العاملون في قسم الطوارئ لاستقبال الجرحى من العسكريين.

وكانت وزارة الدفاع الأسترالية أكدت في وقت سابق أنه "في هذه المرحلة المبكرة الحرجة، ينصّب تركيزنا على الاستجابة للحادث وسلامة كل من على صلة به"، مؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود أي جندي أسترالي من ضمن هؤلاء.

وقال المسؤول الأمريكي أنه فتح تحقيق في أسباب الحادث.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن أسفه للحادث "المأساوي"، مؤكداً أن السلطات تعمل على محاولة فهم أسباب وقوعه.

وقال للصحفيين "نريد أن نتأكد من أن المعلومات التي نقوم بتوفيرها دقيقة بالكامل"، مشدداً على أن الحادث "صعب، ونحن نستجيب بشكل كامل، وأولويتنا هي توفير كل مساعدة ممكنة".

وتقدّم رئيس الوزراء الأسترالي ووزير دفاعه بتعازيهما للجيش الأمريكي، واعتبرا في بيان مشترك أن "هذا الحادث هو تذكير بأهمية الخدمة التي يقدم عليها عناصرنا وعناصر الدول الشريكة".

وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأمريكي والأسترالي بمشاركة آلاف الجنود، إضافة إلى قوات من دول أخرى كإندونيسيا والفيليبين.

وأصبحت مناطق شمال أستراليا تكتسب أهمية متزايدة في الأعوام الأخيرة منصةً للجيش الأمريكي، مع سعي البلدين الحليفين لمواجهة النفوذ المتنامي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

الثاني خلال شهرين

تجدر الإشارة إلى أن طائرة "أوسبري"، الأبرز في أسطول قوات البحرية ومشاة البحرية "المارينز"، تتمتع بقدرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقياً طائرة عادية.

إلا أن سجلّها في مجال السلامة الملاحية واجه أسئلة عدة في ظل تعدد الحوادث التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية.

ففي أبريل/نيسان 2000، قضى 19 عنصراً من المشاة البحرية "المارينز" في تحطم طائرة من هذا الطراز خلال مهمة تدريب في ولاية أريزونا الأمريكية.

كما قضى ثلاثة "مارينز" في 2017 لدى تحطّم طائرة "أوسبري" بعد احتكاكها بسفينة نقل لدى محاولتها الهبوط على منصة بحرية عائمة قبالة السواحل الشمالية لأستراليا.

وحادث الأحد هو الثاني من نوعه في أستراليا خلال أقل من شهرين. ففي يوليو/تموز، قُتل أربعة أستراليين لدى سقوط طائرتهم المروحية من طراز "تايبان" في المياه خلال مناورات أخرى قبالة كوينزلاند في شمال شرق البلاد.

وكانت هذه الطائرة تشارك في مناورات ضخمة شملت أكثر من 30 ألف عسكري من الولايات المتحدة وأستراليا ودول أخرى.

وتحطمت الطائرة في المياه قرب جزر ويتسانداي قبالة المناطق الشمالية الشرقية لأستراليا.

وأعلن الجيش الأسترالي آنذاك أنه سيوقف طلعات هذه المروحيات التي يضم أسطوله 45 منها.

وسبق لكانبيرا أن أعلنت عن خطط لاستبدال أسطولها من المروحيّات القديمة "تايبان" بأُخرى من طراز "بلاك هوك" أمريكيّة الصنع.