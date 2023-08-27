أكدت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية الأحد أن هوية قتلى الطائرة المتحطمة قرب موسكو، تتوافق مع سجل الركاب الذي تضمن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.

وقالت لجنة التحقيق في بيان لها نشر على تطبيق تليغرام أنه "في إطار التحقيق في حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير، اكتملت من الفحوصات الجينية الجزيئية".

وأضافت أنه جرى "تحديد هويات جميع القتلى العشرة، وهي تتوافق مع القائمة المذكورة في سجل مسافري الرحلة".

ووفقاً لمؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية "روس أفياتسا"، كان على متن الطائرة "قائد مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين، والعنصر البارز في الشركة دميتري أوتكين، بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين وطاقم الطائرة المكون من ثلاث اشخاص.

ولم تُنشر معطيات حول أسباب تحطم الطائرة التي كانت تتجه من موسكو إلى مدينة سان بطرسبرغ حتى هذه اللحظة وسط، تكهنات واتهامات بتورط الكرملين في عملية الاغتيال.

وهذا ما نفاه الكرملين على لسان المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي الجمعة مشيراً إلى أن "حول تحطم الطائرة والوفاة المأساوية للركاب كثيراً من التكهنات، بما في ذلك يفجيني بريغوجين.. كل هذا كذب محض".

يذكر أن الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي فتحت تحقيقاً في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقاً جنائياً في الحادث.

ولفت الرئيس الروسي بوتين، الخميس الى أن التحقيق "سيستغرق بعض الوقت"، مؤكداً "سيُمضى به حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة. لا شك في ذلك".