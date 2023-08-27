سياسة
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لجنة تحقيق روسية.. الفحوص الجينية تؤكد وفاة بريغوجين في تحطم الطائرة
أنهت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية القسم الخاص بالفحوص الجينية الذي أكد توافق هوية الجثث العشرة مع قائمة مسافري الرحلة بمن فيهم قائد مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين، فيما نفى الكرملين أي مسؤولية عن الحادث، وأكد استمرار التحقيق.
لجنة تحقيق روسية.. الفحوص الجينية تؤكد وفاة بريغوجين في تحطم الطائرة
أكد التقرير أن من بين القتلى قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، والعنصر البارز في الشركة دميتري أوتكين / صورة: AFP
27 أغسطس 2023

أكدت لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية الأحد أن هوية قتلى الطائرة المتحطمة قرب موسكو، تتوافق مع سجل الركاب الذي تضمن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين.

وقالت لجنة التحقيق في بيان لها نشر على تطبيق تليغرام أنه "في إطار التحقيق في حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير، اكتملت من الفحوصات الجينية الجزيئية".

وأضافت أنه جرى "تحديد هويات جميع القتلى العشرة، وهي تتوافق مع القائمة المذكورة في سجل مسافري الرحلة".

ووفقاً لمؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية "روس أفياتسا"، كان على متن الطائرة "قائد مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين، والعنصر البارز في الشركة دميتري أوتكين، بالإضافة إلى خمسة أشخاص آخرين وطاقم الطائرة المكون من ثلاث اشخاص.

ولم تُنشر معطيات حول أسباب تحطم الطائرة التي كانت تتجه من موسكو إلى مدينة سان بطرسبرغ حتى هذه اللحظة وسط، تكهنات واتهامات بتورط الكرملين في عملية الاغتيال.

وهذا ما نفاه الكرملين على لسان المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي الجمعة مشيراً إلى أن "حول تحطم الطائرة والوفاة المأساوية للركاب كثيراً من التكهنات، بما في ذلك يفجيني بريغوجين.. كل هذا كذب محض".

يذكر أن الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي فتحت تحقيقاً في تحطم الطائرة، فيما فتحت لجنة التحقيقات الروسية من جانبها، تحقيقاً جنائياً في الحادث.

ولفت الرئيس الروسي بوتين، الخميس الى أن التحقيق "سيستغرق بعض الوقت"، مؤكداً "سيُمضى به حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة. لا شك في ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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