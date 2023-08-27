بحث وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأحد، مع نظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف، قضايا الأمن والتعاون الإقليمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجانبان عقب زيارة رسمية يجريها الوزير التركي إلى العاصمة باكو.

وأعرب غولر عن سعادته بزيارته الأولى إلى أذربيجان البلد الشقيق بصفته وزيراً للدفاع، منوهاً بالتحالف الاستراتيجي بين البلدين القائم على علاقات الصداقة والأخوة.

بدوره، أكد حسنوف في الاجتماع أن التعاون العسكري بين أذربيجان وتركيا على مستوى عال، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل في هذا الاتجاه.

وناقش الجانبان التركي والأذربيجاني تطوير التعاون الثنائي في المجالات العسكرية بمختلف أصعدتها، بالإضافة إلى قضايا الأمن الإقليمي والمصالح المشتركة.

وفي وقت سابق الأحد، التقى الوزير التركي مع الرئيس إلهام علييف، حيث استقبل غولر والوفد المرافق له في العاصمة باكو صباحاً، وأجريا مباحثات حول التعاون القائم بين جيشَي أذربيجان وتركيا، إضافة إلى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يُجريها غولر لأذربيجان.

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء الأذربيجانية الرسمية أن زيارة وزير الدفاع التركي لباكو تهدف إلى بحث مختلف جوانب التعاون العسكري بين البلدين وقضايا الأمن الإقليمي وسائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.