سياسة
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وسط نقص التمويل.. مدارس أونروا بغزة تفتح أبوابها للطلاب وغموض يلف مصيرها
افتتحت مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، أبوابها للطلاب في قطاع غزة، وسط حالة غموض بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من إكمال العام الدراسي دون انقطاع بسبب أزمة التمويل.
وسط نقص التمويل.. مدارس أونروا بغزة تفتح أبوابها للطلاب وغموض يلف مصيرها
مدير شؤون أونروا في غزة توماس وايت خلال جولة بإحدى مدارس القطاع / صورة: AA
27 أغسطس 2023

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأحد، إنها بحاجة إلى "دعم المجتمع الدولي كي تستمر في تقديم خدماتها المختلفة في قطاع غزة".

وقال توماس وايت، مدير شؤون أونروا في غزة، في تصريحات "لم نحصل على كل التمويل الذي نحتاج إليه لضمان استمرار عمل مدارسنا حتى نهاية هذا العام، لذلك نعمل على تأمين المخصصات المالية اللازمة لإبقاء المدارس في غزة مفتوحة".

وأضاف وايت أن بعض الدول المانحة ستجري مناقشات بشأن تمويل أونروا في سبتمبر/أيلول.

وبيّن أن "أونروا" تقدم مساعداتها الغذائية لنحو 1.2 مليون لاجئ فلسطيني في قطاع غزة، مثمناً دور تركيا في تزويد "أونروا" بما تحتاج إليه من الدقيق لتقديم هذه المساعدات.

وعن العام الدراسي الجديد، قال وايت إن "أونروا" افتتحت السبت نحو 288 مدرسة، إذ استقبلت حوالي 289 ألف طالب.

وأردف: "لدينا هذا العام نحو 46 ألف طالب جديد، فيما يعمل في المدارس نحو 9 آلاف و367 معلماً إذ وظّفنا أكثر من 500 مدرس كي نقلل اعتمادنا على المدرسين بعقود المياومة (اليومية)".

وتدير أونروا 288 مدرسة في الأراضي الفلسطينية، من بين 700 مدرسة تمولها في منطقة الشرق الأوسط إلى جانب 140 عيادة طبية.

لكنها تحتاج إلى نحو 200 مليون دولار لدفع رواتب الموظفين واستمرار الخدمات حتى نهاية عام 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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