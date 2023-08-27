سياسة
2 دقيقة قراءة
النيجر.. مصدر رفيع المستوى ينفي لـTRT عربي نية بازوم الاستقالة من منصبه
نفى مصدر رفيع المستوى في النيجر نية الرئيس المعزول محمد بازوم توقيع استقالته من منصبه رئيساً للجمهورية. فيما ذكرت مصادر عسكرية اتخاذ هيئة الأركان التابعة للمجلس العسكري، قراراً برفع حالة التأهب في الجيش إلى "الاستنفار القصوى".
النيجر.. مصدر رفيع المستوى ينفي لـTRT عربي نية بازوم الاستقالة من منصبه
هيئة الأركان التابعة للمجلس العسكري في النيجر تتخذ قراراً برفع حالة التأهب في الجيش إلى "الاستنفار القصوى". / صورة: AFP
27 أغسطس 2023

نفى مصدر رفيع المستوى في النيجر، الأحد، نية الرئيس المعزول محمد بازوم توقيع استقالته من منصبه كرئيس للجمهورية.

جاء ذلك، في رسالة مكتوبة من عمر موسى نائب مدير مكتب بازوم، وصلت إلى مراسلة TRT عربي.

وكان مصدر رفيع المستوى، أكد لـTRT عربي، السبت، وجود اتفاق بين بازوم والمجلس العسكري الذي نفّذ الانقلاب، الجنرال عبد الرحمن تياني، على أن يتنحّى الأول عن منصبه حقناً للدماء، قبل نفي عمر موسى.

على صعيد آخر، ذكرت مصادر عسكرية اتخاذ هيئة الأركان التابعة للمجلس العسكري في النيجر، قراراً برفع حالة التأهب في الجيش إلى "الاستنفار القصوى"، تحسباً لتدخل عسكري محتمل لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

وازدادت احتمالات التدخل العسكري عقب اجتماع لقادة جيوش "إيكواس"، وتداول تقارير عن استعداد فرنسا لتنفيذ تهديداتها الموجهة إلى المجلس العسكري بالنيجر في حال عدم إطلاق سراح الرئيس محمد بازوم.

وتطالب دول "إيكواس" وفرنسا قادة الانقلاب في النيجر بإعادة بازوم إلى منصبه رئيساً شرعياً للبلاد، وهو الطلب الذي يقابَل بالرفض حتى الآن.

وفي 26 يوليو/تموز المنصرم نفّذ عناصر من الحرس الرئاسي بالنيجر انقلاباً على الرئيس بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل مجلس وطني وحكومة تضم مدنيين وعسكريين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us