سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس البرلمان التركي يدين بشدة الاعتداء على مسجد بجنوب قبرص اليونانية
أدان رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، بشدة الاعتداء على مسجد "كوبرولو حجي إبراهيم آغا" التاريخي بمدينة ليماسول في جنوب قبرص اليونانية، قائلاً إنه ينتظر من السلطات هناك الوفاء بمسؤولياتها القانونية.
رئيس البرلمان التركي يدين بشدة الاعتداء على مسجد بجنوب قبرص اليونانية
رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش يدين بشدة الاعتداء على مسجد بمدينة ليماسول في جنوب قبرص اليونانية
27 أغسطس 2023

أدان رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، بشدة، الاعتداء على مسجد بمدينة ليماسول في جنوب قبرص اليونانية.

وأعرب قورتولموش في تدوينة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، عن إدانته الشديدة للاعتداء الذي طال مسجد "كوبرولو حجي إبراهيم آغا" التاريخي.

وقال: "في مواجهة هذا الاعتداء الذي يستهدف حرية المعتقد وقدسية المعابد والأهم من ذلك السلام، ننتظر من سلطات قبرص اليونانية أن تفي بمسؤولياتها القانونية وتتخذ التدابير اللازمة ضد احتمال تكرار المحاولات الدنيئة التي من شأنها أن تضر بأجواء الهدوء في الجزيرة".

وجدد قورتولموش تأكيد وقوف بلاده الدائم إلى جانب القبارصة الأتراك.

والسبت، ذكرت مصادر إعلامية متطابقة في شطري قبرص التركية واليونانية، أن شخصاً ألقى زجاجة مولوتوف حارقة على مسجد "كوبرولو حجي إبراهيم آغا" في مدينة ليماسول بوقت متأخر من الليلة السابقة، ما ألحق أضراراً في بابه وجدرانه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us