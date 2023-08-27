أدان رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، بشدة، الاعتداء على مسجد بمدينة ليماسول في جنوب قبرص اليونانية.

وأعرب قورتولموش في تدوينة نشرها عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، عن إدانته الشديدة للاعتداء الذي طال مسجد "كوبرولو حجي إبراهيم آغا" التاريخي.

وقال: "في مواجهة هذا الاعتداء الذي يستهدف حرية المعتقد وقدسية المعابد والأهم من ذلك السلام، ننتظر من سلطات قبرص اليونانية أن تفي بمسؤولياتها القانونية وتتخذ التدابير اللازمة ضد احتمال تكرار المحاولات الدنيئة التي من شأنها أن تضر بأجواء الهدوء في الجزيرة".

وجدد قورتولموش تأكيد وقوف بلاده الدائم إلى جانب القبارصة الأتراك.

والسبت، ذكرت مصادر إعلامية متطابقة في شطري قبرص التركية واليونانية، أن شخصاً ألقى زجاجة مولوتوف حارقة على مسجد "كوبرولو حجي إبراهيم آغا" في مدينة ليماسول بوقت متأخر من الليلة السابقة، ما ألحق أضراراً في بابه وجدرانه.